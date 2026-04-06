📌 ดัชนีหุ้นสหรัฐอยู่ในโฟกัส ท่ามกลางตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์

สรุปภาพรวมตลาด (Market Wrap) 📌 น้ำมัน-แรงงานสหรัฐเขย่าตลาดโลก
น้ำมันยังเป็นตัวแปรหลักของตลาดโลก
ตลาดน้ำมันยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุน ก่อนเข้าสัปดาห์ใหม่ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเตรียมรับแรงกระแทกจากทั้ง “ราคาน้ำมัน” และ “ข้อมูลแรงงานสหรัฐ”
- ราคาน้ำมันพุ่งแรง ทะลุ $110/บาร์เรล
- Donald Trump ออกมาขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน เพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์
- น้ำมัน WTI +11% ส่วน Brent ใกล้ $109
ตลาดปิดเงียบจากวันหยุด แต่ Sentiment ยังไหว
- ตลาดสหรัฐและยุโรป ปิดทำการ (Easter Holiday)
- ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีท “ผสม” (mixed sentiment)
- S&P 500 ฟิวเจอร์ส -0.3%
เอเชียฟื้นตัว แม้ความผันผวนยังสูง
- หุ้นเอเชียปิดสัปดาห์ในแดนบวก
- sentiment ดีขึ้น หลังมีข่าวการค้าอาจกลับมาในช่องแคบ Strait of Hormuz
- Iran ร่วมมือกับ Oman เพื่อดูแลเส้นทางการค้า
อย่างไรก็ตาม:
- ปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง (หลายตลาดปิด)
- ตลาดยุโรปหลักก็ปิดเช่นกัน
ตลาดการเงินอื่น ๆ
- US Treasury futures: ทรงตัว
- ค่าเงินดอลลาร์: เคลื่อนไหว “ผสม” เทียบ G10
ความตึงเครียดตะวันออกกลางยังไม่จบ
- อิหร่านโจมตีเพิ่มเติมในรัฐอ่าว
- ความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานยังสูง
- มีเรือคอนเทนเนอร์สัญชาติฝรั่งเศสผ่าน Hormuz → สัญญาณแรกของการกลับมาของเส้นทาง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (Highlight)
- NFP: +178K (ดีกว่าคาดมาก)
- Private jobs: แข็งแกร่ง
- Unemployment: ลดลงเป็น 4.3%
- แต่…
- ค่าแรงโตช้าลง
- Participation ลดลง
- Discouraged workers พุ่ง
➡️ สะท้อนภาพ “แรงงานยังแข็ง แต่คุณภาพเริ่มอ่อน”
ผลต่อตลาด (Initial Reaction)
- Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับขึ้น
- ความกังวลเศรษฐกิจชะลอลดลง
- แต่… Fed อาจ ยังไม่รีบลดดอกเบี้ย
📌 ตลาดอาจ “ตีความจริง” ได้ชัดขึ้น หลัง US เปิดทำการสัปดาห์หน้า
สรุปสั้น:
ตลาดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดย 2 แกนหลัก
- น้ำมัน = ความเสี่ยงเงินเฟ้อ
- แรงงาน = ความแข็งแกร่งเศรษฐกิจ
👉 เมื่อ 2 อย่างนี้สวนทางกัน → ตลาดจะ “ผันผวนสูง” ต่อเนื่อง
Source: xStation5
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉