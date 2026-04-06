08:11 · 6 เมษายน 2026

📌 ดัชนีหุ้นสหรัฐอยู่ในโฟกัส ท่ามกลางตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์

สรุปภาพรวมตลาด (Market Wrap) 📌 น้ำมัน-แรงงานสหรัฐเขย่าตลาดโลก

น้ำมันยังเป็นตัวแปรหลักของตลาดโลก
ตลาดน้ำมันยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุน ก่อนเข้าสัปดาห์ใหม่ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเตรียมรับแรงกระแทกจากทั้ง “ราคาน้ำมัน” และ “ข้อมูลแรงงานสหรัฐ”

  • ราคาน้ำมันพุ่งแรง ทะลุ $110/บาร์เรล
  • Donald Trump ออกมาขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน เพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์
  • น้ำมัน WTI +11% ส่วน Brent ใกล้ $109

ตลาดปิดเงียบจากวันหยุด แต่ Sentiment ยังไหว

  • ตลาดสหรัฐและยุโรป ปิดทำการ (Easter Holiday)
  • ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีท “ผสม” (mixed sentiment)
  • S&P 500 ฟิวเจอร์ส -0.3%

เอเชียฟื้นตัว แม้ความผันผวนยังสูง

  • หุ้นเอเชียปิดสัปดาห์ในแดนบวก
  • sentiment ดีขึ้น หลังมีข่าวการค้าอาจกลับมาในช่องแคบ Strait of Hormuz
  • Iran ร่วมมือกับ Oman เพื่อดูแลเส้นทางการค้า

อย่างไรก็ตาม:

  • ปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง (หลายตลาดปิด)
  • ตลาดยุโรปหลักก็ปิดเช่นกัน

ตลาดการเงินอื่น ๆ

  • US Treasury futures: ทรงตัว
  • ค่าเงินดอลลาร์: เคลื่อนไหว “ผสม” เทียบ G10

ความตึงเครียดตะวันออกกลางยังไม่จบ

  • อิหร่านโจมตีเพิ่มเติมในรัฐอ่าว
  • ความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานยังสูง
  • มีเรือคอนเทนเนอร์สัญชาติฝรั่งเศสผ่าน Hormuz → สัญญาณแรกของการกลับมาของเส้นทาง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (Highlight)

  • NFP: +178K (ดีกว่าคาดมาก)
  • Private jobs: แข็งแกร่ง
  • Unemployment: ลดลงเป็น 4.3%
  • แต่…
    • ค่าแรงโตช้าลง
    • Participation ลดลง
    • Discouraged workers พุ่ง

➡️ สะท้อนภาพ “แรงงานยังแข็ง แต่คุณภาพเริ่มอ่อน”

ผลต่อตลาด (Initial Reaction)

  • Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับขึ้น
  • ความกังวลเศรษฐกิจชะลอลดลง
  • แต่… Fed อาจ ยังไม่รีบลดดอกเบี้ย

📌 ตลาดอาจ “ตีความจริง” ได้ชัดขึ้น หลัง US เปิดทำการสัปดาห์หน้า

สรุปสั้น:
ตลาดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดย 2 แกนหลัก

  1. น้ำมัน = ความเสี่ยงเงินเฟ้อ
  2. แรงงาน = ความแข็งแกร่งเศรษฐกิจ

👉 เมื่อ 2 อย่างนี้สวนทางกัน → ตลาดจะ “ผันผวนสูง” ต่อเนื่อง

Source: xStation5

