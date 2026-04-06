08:09 · 6 เมษายน 2026

ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) พุ่งแรง 🚀 EURUSD กลับมาอยู่ในแดนลบ 📉

02:30 น. (CET) สหรัฐฯ รายงานตัวเลข NFP เดือนมีนาคม:

  • การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ออกมาที่ 178k (คาดการณ์ 65k, ก่อนหน้า -92k)
  • การจ้างงานภาคเอกชน (Private Payrolls) ออกมาที่ 186k (คาดการณ์ 78k, ก่อนหน้า -86k)
  • การจ้างงานภาครัฐ (Government Payrolls) ออกมาที่ -8k (ก่อนหน้า -6k)
  • การจ้างงานภาคการผลิต (Manufacturing Payrolls) ออกมาที่ 15k (คาดการณ์ -5k, ก่อนหน้า -12k)
  • อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อยู่ที่ 4.3% (คาดการณ์ 4.4%, ก่อนหน้า 4.4%)
  • อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Labor Force Participation) อยู่ที่ 61.9% (คาดการณ์ 62%, ก่อนหน้า 62.0%)
  • รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average Earnings YoY) อยู่ที่ 3.5% (คาดการณ์ 3.7%, ก่อนหน้า 3.8%)

The latest NFP report delivered stunning headline numbers, though substantial revisions to the previous two months highlight ongoing data volatility and a "foggy" outlook for the economy walking into a supply energy shock.

 

The Highlights:

  • Massive Beat: Total payrolls crushed expectations, exceeding the consensus by nearly 3x. This surge more than compensated for last month’s negative reading.

  • Unemployment Drop: The closely watched unemployment rate unexpectedly ticked back down to 4.3%.

 

ด้านมืดของรายงานนี้:

  • การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานลดลง: อัตราการมีส่วนร่วมลดลงอย่างไม่คาดคิด
  • แรงงานหมดหวังเพิ่มขึ้น: จำนวน “discouraged workers” (คนที่เลิกหางานเพราะคิดว่าไม่มีงาน) พุ่งขึ้นถึง 144,000 คน
  • การเติบโตของค่าแรงชะลอลง: ค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาด สะท้อนว่าแม้ตัวเลขจ้างงานจะดู “แข็งแกร่งมาก” แต่แรงงานอาจเริ่มสูญเสียอำนาจต่อรอง และไม่มั่นใจพอจะเรียกร้องขึ้นเงินเดือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

“ช่องว่างให้ Fed หายใจ”:
ในมุมมองนโยบายการเงิน นี่ถือเป็นสัญญาณบวกบางส่วน เพราะชี้ว่าช็อกราคาพลังงาน (จากความขัดแย้งกับอิหร่าน) อาจยังไม่ลุกลามเป็น “วงจรค่าแรง-เงินเฟ้อ (wage-price spiral)” ทำให้ Fed ยังพอมีพื้นที่ในการตัดสินใจนโยบาย

ความเสี่ยง Stagflation:
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้บริโภค นี่คืออีกด้านที่น่ากังวล หากค่าแรงไม่โต แต่ราคาพลังงานและอาหารยังสูง จะเกิดภาวะ “stagflation” ซึ่งแรงกดดันด้านราคายังอยู่ ขณะที่กำลังซื้ออ่อนแอลง และอาจกระทบการบริโภคในระยะยาวอย่างรุนแรง

การปรับปรุงตัวเลขย้อนหลัง (Revisions):

  • เดือนมกราคม ถูกปรับขึ้นเป็น 160k
  • เดือนกุมภาพันธ์ ถูกปรับลดแรงเป็น -133k
  • รวมแล้วสุทธิ 2 เดือนต่ำกว่าที่รายงานก่อนหน้าประมาณ 7k

EURUSD (M30):
ปฏิกิริยาแรกทำให้ EURUSD ร่วงลงแรง หลังตลาดลดความคาดหวังว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในปี 2026 ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ราคาล่าสุดทรงตัวแถว 1.1530 โดยรายละเอียดของรายงานยังทำให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐตีความได้ยาก

ปัจจุบันคู่เงินปรับลงเล็กน้อยจากปิดเมื่อวานประมาณ -0.05%

 

Source: xStation5

 
 
 
