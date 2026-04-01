21:44 · 1 เมษายน 2026

Nike ร่วงหนัก 10% หลังผลประกอบการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2015 📉

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ของ Nike (NKE.US) ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งในช่วงแรกนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณว่าบริษัทเริ่มสามารถรักษาเสถียรภาพของธุรกิจได้ดีขึ้น แม้จะเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายมากขึ้น

หลังประกาศงบ หุ้นปรับตัวขึ้น 3% ในช่วง after-hours แต่สุดท้ายกลับร่วงลงเกือบ 10% มาที่ระดับ 47 ดอลลาร์

ปัจจัยบวกหลัก ได้แก่ กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาด รายได้สูงกว่าคาดเล็กน้อย และการปรับตัวดีขึ้นของสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม รายงานยังมีจุดอ่อน โดยเฉพาะแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นจากภาษีนำเข้าในอเมริกาเหนือ และต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุมกับนักวิเคราะห์ยังสะท้อนสัญญาณเชิงลบหลายประการ โดยผู้บริหารระบุว่าการฟื้นตัวของธุรกิจยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง และอาจต้องใช้เวลาอีกหลายไตรมาส

ผลประกอบการ Nike

  • EPS อยู่ที่ 0.35 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 0.30 ดอลลาร์ (+16.7%)
  • รายได้อยู่ที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย (11.23 พันล้านดอลลาร์)
  • ยอดขายแบบไม่รวมผลกระทบค่าเงินลดลง 3% แม้รายงานรายได้รวมทรงตัว YoY
  • อเมริกาเหนือยังแข็งแกร่ง (+3%) ขณะที่ภูมิภาคอื่นอ่อนแอกว่า
  • อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.2% ลดลง 130 bps จากผลกระทบภาษี
  • สินค้าคงคลังลดลง 1% YoY (สัญญาณบวกเล็กน้อย)
  • SG&A เพิ่มขึ้น 2% โดยมีค่าใช้จ่ายเลิกจ้าง ~230 ล้านดอลลาร์
  • อัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ 20%

แนวโน้ม

  • คาด EPS ไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.19 ดอลลาร์
  • คาดรายได้จะค่อย ๆ ฟื้นตัวในปี 2026–2027
  • บริษัทเน้นกลยุทธ์ “win now” ในอเมริกาเหนือ
  • ความเสี่ยงหลัก: ภาษี, สินค้าคงคลัง, ค่าเงิน, ดีมานด์โลก

Nike จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 43 ปี โดย Dividend Yield อยู่ที่ 3.1%

สิ่งที่ Wall Street ไม่ชอบ

1. การฟื้นตัวช้ากว่าคาด
ผู้บริหารยอมรับชัดเจนว่า “การกลับมาใช้เวลานานกว่าที่ต้องการ” ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงด้าน execution

2. รายได้ยังถูกกดดัน

  • Q3: รายได้ทรงตัว (reported), -3% (currency-neutral)
  • Q4: คาดรายได้ลดลง 2–4%
  • ช่วงปลายปี: โตเพียงระดับต่ำ (low single digit)
    → ยังไม่กลับสู่ “การเติบโตจริง”

3. จีนยังเป็นตัวถ่วงใหญ่

  • รายได้ -10%
  • Wholesale -13%
  • Nike Digital -21%
  • คาดว่ารายได้อาจลดลงถึง 20%

→ ตลาดกังวล เพราะจีนเคยเป็น growth engine หลัก

4. Core business ยังไม่ฟื้น
แม้บางหมวดอย่าง running หรือ football ยังดี แต่ธุรกิจ lifestyle และ sportswear หลักยังไม่ฟื้นเต็มที่

5. Margin ยังถูกกดดันหนัก

  • Margin ลดลง 130 bps
  • ภาษีในอเมริกาเหนือกระทบถึง 300 bps
  • Q4 คาดลดต่ออีก 25–75 bps

ขณะเดียวกัน:

  • Nike Direct -7%
  • Nike Digital -9%
  • EMEA Digital -6%

→ การฟื้นตัวของ margin ถูกเลื่อนออกไป ท่ามกลางโปรโมชันและการลดราคาสินค้า

Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก