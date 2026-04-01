Nike ร่วงหนัก 10% หลังผลประกอบการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2015 📉

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ของ Nike (NKE.US) ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งในช่วงแรกนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณว่าบริษัทเริ่มสามารถรักษาเสถียรภาพของธุรกิจได้ดีขึ้น แม้จะเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายมากขึ้น
หลังประกาศงบ หุ้นปรับตัวขึ้น 3% ในช่วง after-hours แต่สุดท้ายกลับร่วงลงเกือบ 10% มาที่ระดับ 47 ดอลลาร์
ปัจจัยบวกหลัก ได้แก่ กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาด รายได้สูงกว่าคาดเล็กน้อย และการปรับตัวดีขึ้นของสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม รายงานยังมีจุดอ่อน โดยเฉพาะแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นจากภาษีนำเข้าในอเมริกาเหนือ และต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุมกับนักวิเคราะห์ยังสะท้อนสัญญาณเชิงลบหลายประการ โดยผู้บริหารระบุว่าการฟื้นตัวของธุรกิจยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง และอาจต้องใช้เวลาอีกหลายไตรมาส
ผลประกอบการ Nike
- EPS อยู่ที่ 0.35 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 0.30 ดอลลาร์ (+16.7%)
- รายได้อยู่ที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย (11.23 พันล้านดอลลาร์)
- ยอดขายแบบไม่รวมผลกระทบค่าเงินลดลง 3% แม้รายงานรายได้รวมทรงตัว YoY
- อเมริกาเหนือยังแข็งแกร่ง (+3%) ขณะที่ภูมิภาคอื่นอ่อนแอกว่า
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.2% ลดลง 130 bps จากผลกระทบภาษี
- สินค้าคงคลังลดลง 1% YoY (สัญญาณบวกเล็กน้อย)
- SG&A เพิ่มขึ้น 2% โดยมีค่าใช้จ่ายเลิกจ้าง ~230 ล้านดอลลาร์
- อัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ 20%
แนวโน้ม
- คาด EPS ไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.19 ดอลลาร์
- คาดรายได้จะค่อย ๆ ฟื้นตัวในปี 2026–2027
- บริษัทเน้นกลยุทธ์ “win now” ในอเมริกาเหนือ
- ความเสี่ยงหลัก: ภาษี, สินค้าคงคลัง, ค่าเงิน, ดีมานด์โลก
Nike จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 43 ปี โดย Dividend Yield อยู่ที่ 3.1%
สิ่งที่ Wall Street ไม่ชอบ
1. การฟื้นตัวช้ากว่าคาด
ผู้บริหารยอมรับชัดเจนว่า “การกลับมาใช้เวลานานกว่าที่ต้องการ” ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงด้าน execution
2. รายได้ยังถูกกดดัน
- Q3: รายได้ทรงตัว (reported), -3% (currency-neutral)
- Q4: คาดรายได้ลดลง 2–4%
- ช่วงปลายปี: โตเพียงระดับต่ำ (low single digit)
→ ยังไม่กลับสู่ “การเติบโตจริง”
3. จีนยังเป็นตัวถ่วงใหญ่
- รายได้ -10%
- Wholesale -13%
- Nike Digital -21%
- คาดว่ารายได้อาจลดลงถึง 20%
→ ตลาดกังวล เพราะจีนเคยเป็น growth engine หลัก
4. Core business ยังไม่ฟื้น
แม้บางหมวดอย่าง running หรือ football ยังดี แต่ธุรกิจ lifestyle และ sportswear หลักยังไม่ฟื้นเต็มที่
5. Margin ยังถูกกดดันหนัก
- Margin ลดลง 130 bps
- ภาษีในอเมริกาเหนือกระทบถึง 300 bps
- Q4 คาดลดต่ออีก 25–75 bps
ขณะเดียวกัน:
- Nike Direct -7%
- Nike Digital -9%
- EMEA Digital -6%
→ การฟื้นตัวของ margin ถูกเลื่อนออกไป ท่ามกลางโปรโมชันและการลดราคาสินค้า
Source: xStation5
