🚩 Nike ร่วงหลังประกาศงบการเงิน – หุ้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี

- Nike เตือนว่าการฟื้นตัวของธุรกิจอาจใช้เวลานานกว่าคาด หลังอุปสงค์ที่อ่อนแอในจีนบดบังผลประกอบการที่ดีกว่าคาด
- บริษัทมีรายได้ 11.0 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.13 ดอลลาร์
- Nike เตือนว่าการฟื้นตัวของธุรกิจอาจใช้เวลานานกว่าคาด หลังอุปสงค์ที่อ่อนแอในจีนบดบังผลประกอบการที่ดีกว่าคาด
- บริษัทมีรายได้ 11.0 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.13 ดอลลาร์
แม้ Nike จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญกลับเป็น แนวโน้มธุรกิจในอนาคต มากกว่าผลประกอบการที่ผ่านมา
ผู้บริหารยอมรับว่าการฟื้นตัวของบริษัท ยังดำเนินไปอย่างไม่สม่ำเสมอและใช้เวลานานกว่าที่คาด ขณะที่อุปสงค์ผู้บริโภคทั่วโลกยังอ่อนแอ โดยเฉพาะในจีน ส่งผลให้หุ้น Nike ปรับตัวลงเกือบ 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
ประเด็นสำคัญ
- รายได้อยู่ที่ 11.0 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% YoY แต่สูงกว่าที่ตลาดคาด
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 0.13 ดอลลาร์
- EPS ที่รายงานอยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์ ได้แรงหนุนจาก รายการพิเศษจากการคืนภาษีนำเข้า
- บริษัทคาดว่ารายได้จะ ลดลงต่อในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2027
- ยอดขายใน จีน (Greater China) ลดลงถึง 17% แย่ลงจากไตรมาสก่อน
- ราคาหุ้น Nike ลดลงประมาณ 35% ตั้งแต่ต้นปี
นักลงทุนกังวลแนวโน้มมากกว่างบที่ผ่านมา
แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาด โดยกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มเป็นราว 1.3 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิแตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ จากต้นทุนขายที่ลดลง แต่ตลาดกลับให้น้ำหนักกับ แนวโน้มในอนาคต มากกว่า
ผู้บริหารยอมรับ การฟื้นตัวยังต้องใช้เวลา
CEO Elliott Hill ระบุว่า การพลิกฟื้นธุรกิจยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอาจต้องใช้เวลาอีกหลายไตรมาส โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
- การเติบโตของยอดขายยังเกิดขึ้นเพียงบางกลุ่มสินค้า
- สินค้าใหม่หลายรุ่นเพิ่งเริ่มวางจำหน่าย
- การฟื้นความสัมพันธ์กับคู่ค้าส่ง (Wholesale) เป็นแผนระยะยาว
- กลยุทธ์สินค้าใหม่จะยังไม่สะท้อนผลเต็มที่ในระยะสั้น
Nike ยังมีแผนเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่มากกว่า 12 รุ่น เพื่อกระตุ้นการเติบโตในอนาคต
🇨🇳 จีนยังเป็นความท้าทายหลัก
ตลาดจีนยังคงเป็นจุดอ่อนที่สุดของบริษัท โดยยอดขายลดลง 17% จากเดิมที่ลดลงประมาณ 10% ในไตรมาสก่อน
แรงกดดันหลักประกอบด้วย
- กำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัว
- สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้แบรนด์ท้องถิ่น เช่น Anta Sports และ Li Ning
- สินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายยังอยู่ในระดับสูง
- สินค้าของ Nike ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้น้อยกว่าคู่แข่งในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ตลาดจีนยังคิดเป็นประมาณ 15% ของรายได้รวมของบริษัท
ผู้บริโภคทั่วโลกยังระมัดระวังการใช้จ่าย
Matthew Friend ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ระบุว่า บริษัท ไม่คาดว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีก 6 เดือนข้างหน้า
ปัจจัยกดดันยังคงเป็น
- ภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น
- ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
- การเร่งระบายสินค้าคงคลังรุ่นเก่า
เริ่มเห็นสัญญาณบวก
แม้แนวโน้มยังระมัดระวัง แต่บริษัทเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกบางส่วน
- รายได้ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นประมาณ 3%
- ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลเริ่มฟื้นตัว จากการทำตลาดรับกระแส ฟุตบอลโลก
- บริษัทคาดว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะกลับมาเป็นบวกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027
กำไรที่โดดเด่นมาจากรายการพิเศษ
กำไรที่รายงานได้รับแรงหนุนจาก การรับรู้รายได้ประมาณ 986 ล้านดอลลาร์ จากการคาดว่าจะได้รับเงินคืนภาษีนำเข้าที่เคยชำระไว้
จึงทำให้ EPS ที่รายงานอยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์ ขณะที่ EPS ที่สะท้อนผลการดำเนินงานจริงอยู่ที่เพียง 0.20 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของธุรกิจหลักยังค่อนข้างจำกัด
สิ่งที่นักลงทุนจะจับตาต่อจากนี้
ในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า นักลงทุนจะติดตามประเด็นสำคัญ ได้แก่
- ยอดขายในจีนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่
- ความคืบหน้าในการขยายช่องทางค้าส่ง
- ความสำเร็จของสินค้าใหม่
- ผลกระทบจากภาษีนำเข้าและต้นทุน
- แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาเหนือและยุโรป
📉 ราคาหุ้นแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี
ปัจจุบันหุ้น Nike (NKE.US) ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 และปรับตัวลงเกือบ 80% จากจุดสูงสุดตลอดกาล โดยการซื้อขายหลังประกาศงบชี้ว่าหุ้นอาจเปิดตลาดต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือประมาณ 50% ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อความล่าช้าในการฟื้นตัวของบริษัท แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานบางด้านจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นก็ตาม
ที่มา: xStation
แม้ราคาหุ้น Nike จะร่วงกว่า 35% ตั้งแต่ต้นปี และลดลงมากกว่า 42% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของโลก
ปัจจุบัน Nike มีมูลค่าตลาด (Market Cap) ราว 60.8 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราส่วน P/E ประมาณ 27 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในดัชนี S&P 500 ราว 10% สะท้อนว่านักลงทุนยังคงให้มูลค่ากับศักยภาพการฟื้นตัวของบริษัทในระยะยาว และหุ้นยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ถือว่าราคาถูก
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงส่งสัญญาณอ่อนแอ โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้, EBITDA และกำไรต่อหุ้น (EPS) ต่างมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ติดลบ
กราฟแสดงให้เห็นว่า หลังจากสร้างสถิติรายได้สูงกว่า 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2022–2023 รายได้ของ Nike เริ่มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.63 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิหดตัวลงแรงเหลือราว 3.2 พันล้านดอลลาร์ จากแรงกดดันด้านอัตรากำไร การระบายสินค้าคงคลัง ความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัว และความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของตลาดจีน
แม้เผชิญแรงกดดันดังกล่าว Nike ยังสามารถสร้าง ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ได้ราว 13% ซึ่งยังสูงกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ที่ประมาณ 8% แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นได้ แม้ว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนกับต้นทุนเงินทุนจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน
ในช่วงไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า จะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพิสูจน์ว่ากลยุทธ์พลิกฟื้นธุรกิจของ Elliott Hill จะสามารถหยุดแนวโน้มขาลงของบริษัทได้หรือไม่ หากยอดขายในจีนเริ่มฟื้นตัว และสินค้าใหม่สามารถผลักดันการเติบโตของรายได้ได้สำเร็จ ระดับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันอาจกลายเป็นโอกาสในการลงทุน
แต่หากรายได้ยังคงหดตัวต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2027 นักลงทุนอาจต้องปรับลดความคาดหวังต่อหนึ่งในแบรนด์อุปกรณ์กีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกอีกครั้ง
Source: XTB Research
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