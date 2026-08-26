Nikkei 225 พลิกกลับมาฟื้นตัว หลังร่วง

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nikkei 225 ญี่ปุ่น พลิกกลับจากการขาดทุนช่วงเช้าอย่างเต็มตัว พุ่งเหนือระดับ 66,000 จุด
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nikkei 225 ญี่ปุ่น พลิกกลับจากการขาดทุนช่วงเช้าอย่างเต็มตัว พุ่งเหนือระดับ 66,000 จุด
เซสชันที่สองของสัปดาห์นี้นำมาซึ่งการพลิกกลับอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นโตเกียว หลังจากตลาดหุ้นโตเกียวร่วงหนักในช่วงเช้าและลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ก่อนเกิดการฟื้นตัวแบบ V-Shape อย่างรุนแรง โดยสัญญา JP225 ปรับตัวขึ้นแล้ว 1.3% ทะลุระดับ 66,000 จุด
การหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลงในช่วงครึ่งหลังของวันได้รับแรงหนุนจากความสงบในตลาดเงินและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ารวดเร็วเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน
อะไรอยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวของตลาดในวันนี้?
- ความตื่นตระหนกในช่วงเช้าคลี่คลายลง หลังดัชนีดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว ส่งผลให้แรงกดดันจากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากตลาดเอเชียทั้งตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้วลดลง
- แรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารของญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและสายเคเบิล โดย Furukawa Electric พุ่งขึ้น 10%, Ibiden เพิ่มขึ้น 6% และ Fujikura ปรับตัวขึ้น 5% ขณะที่ SoftBank ซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่และมีน้ำหนักสำคัญต่อดัชนี ปรับตัวขึ้น 2.25%
- แม้ว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง แต่วันนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลงอีกเกือบ 3% ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนการนำเข้าพลังงาน และเป็นปัจจัยหนุนโดยตรงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการนำเข้าทรัพยากร
ปัจจัยกดดันในตลาดวันนี้
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นไม่ได้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มยานยนต์และพลังงานยังคงเผชิญแรงขายอย่างหนัก หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดในดัชนี ได้แก่ Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber และ Nissan Motor
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของ Nikkei 225 หลังแรงเทขายในช่วงเช้า เช่นเดียวกับ KOSPI ของเกาหลีใต้ สะท้อนว่านักลงทุนกำลังใช้จังหวะที่ตลาดปรับตัวลงเพื่อกลับเข้าซื้อหุ้น
หาก USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 159–160 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า
JP225 ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้ราคาสามารถยืนทรงตัวเหนือระดับ 65,000 จุดได้เล็กน้อย
จุดสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้นอาจอยู่ที่การพยายามขึ้นทดสอบเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเส้น Neckline ของรูปแบบ Inverted Head and Shoulders (oRGR) ด้วย
หากราคาสามารถทะลุระดับ 67,750 จุดได้ อาจเปิดทางให้เกิดการพยายามขึ้นทดสอบจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ที่มา: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
US100 ก่อนงบ Nvidia 🚩 หุ้นชิปจะร่วงต่อ หรือพุ่งรอบใหม่?
Economic Calendar 🗽 Wall Street ลุ้นระทึก! จับตา PCE สหรัฐฯ และงบ Nvidia
Morning Wrap 🚩 น้ำมันร่วงแตะ $85 ตลาดจับตางบ Nvidia
ข่าวเด่นวันนี้ 26 ส.ค.