NIO ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง

08:41 11 กันยายน 2025

NIO ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง 10%

  • รายละเอียดการเสนอขายหุ้น: ขาย 181 ล้าน ADS ที่ราคา 5.57 USD/หุ้น ลดประมาณ 11.3% จากราคาปิดก่อนหน้า คิดเป็นกว่า 8% ของมูลค่าตลาดบริษัท (~12 พันล้าน USD ก่อนเสนอขาย)

  • ปฏิกิริยาตลาด: หุ้นร่วง 10% ในวันเดียว สูงสุดนับตั้งแต่ธ.ค. 2023 นักลงทุนกังวลเรื่อง dilution และการเพิ่มอุปทานหุ้น

  • วัตถุประสงค์การใช้เงิน: พัฒนารถ EV รุ่นใหม่, ขยายเครือข่ายชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่, เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

  • ผลการดำเนินงาน: ถึงยอดขาย 6 ไตรมาสต่ำกว่าคาด แต่ปี 2025 ส่งมอบรถ 166,000 คัน (+30% YoY)

  • ภาพรวมตลาด EV จีน: ยังตามหลัง BYD (1.9 ล้านคัน), Tesla (300,000 คัน), Xpeng (210,000 คัน)

  • สรุป: แม้หุ้นร่วงระยะสั้น การเสนอขายครั้งนี้อาจช่วย เสริมฐานะการเงินและเร่งพัฒนานวัตกรรม ในระยะยาว นักลงทุนต้องระวังแรงกดดันราคาหุ้นและ dilution ของมูลค่าหุ้น

 

Source: xStation5

หุ้น:
