NIO ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง 10%
-
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น: ขาย 181 ล้าน ADS ที่ราคา 5.57 USD/หุ้น ลดประมาณ 11.3% จากราคาปิดก่อนหน้า คิดเป็นกว่า 8% ของมูลค่าตลาดบริษัท (~12 พันล้าน USD ก่อนเสนอขาย)
-
ปฏิกิริยาตลาด: หุ้นร่วง 10% ในวันเดียว สูงสุดนับตั้งแต่ธ.ค. 2023 นักลงทุนกังวลเรื่อง dilution และการเพิ่มอุปทานหุ้น
-
วัตถุประสงค์การใช้เงิน: พัฒนารถ EV รุ่นใหม่, ขยายเครือข่ายชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่, เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
-
ผลการดำเนินงาน: ถึงยอดขาย 6 ไตรมาสต่ำกว่าคาด แต่ปี 2025 ส่งมอบรถ 166,000 คัน (+30% YoY)
-
ภาพรวมตลาด EV จีน: ยังตามหลัง BYD (1.9 ล้านคัน), Tesla (300,000 คัน), Xpeng (210,000 คัน)
-
สรุป: แม้หุ้นร่วงระยะสั้น การเสนอขายครั้งนี้อาจช่วย เสริมฐานะการเงินและเร่งพัฒนานวัตกรรม ในระยะยาว นักลงทุนต้องระวังแรงกดดันราคาหุ้นและ dilution ของมูลค่าหุ้น
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation5