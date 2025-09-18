อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารกลางนอร์เวย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย NOK แข็งค่าหลังการตัดสินใจ 📌

17:25 18 กันยายน 2025

ตามคาด ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4.25% ลงมาอยู่ที่ 4.0%

  • คณะกรรมการคาดการณ์ว่า ในช่วงหลายปีข้างหน้า จังหวะการปรับลดดอกเบี้ยจะช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ในเดือนมิถุนายน โดยน่าจะมีการลดเพียงปีละครั้งในช่วงสามปีต่อจากนี้
  • แม้อัตราเงินเฟ้อจะชะลอลง แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% และคาดว่าจะกลับสู่ระดับเป้าหมายได้ในปี 2028
  • นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อทรงตัวสูงเกินไปนานเกิน หรือเศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป
  • อัตราดอกเบี้ยจำนองที่คาดการณ์ไว้อยู่เหนือ 4.5% ภายในสิ้นปี 2028
  • อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การผลิตอยู่ใกล้ศักยภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2025 ดูแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
  • การปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ถูกอธิบายว่าเป็น “การผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง” เพื่อไม่ให้กดดันตลาดแรงงานมากเกินไป พร้อมสนับสนุนให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายในระยะกลาง
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงสำคัญจากการค้าโลก ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของค่าแรง ซึ่งอาจกระทบเส้นทางการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต
  • การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งถัดไปจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025

นี่ชัดเจนว่าเป็น “การลดดอกเบี้ยเชิงเข้มงวด” (hawkish cut) โดยธนาคารส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยช้าลง — เพียงปีละครั้งในสามปีข้างหน้า ตอนแรก NOK อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ล่าสุดกำลังเห็นการอ่อนค่าต่อเนื่อง

