โครนเนอร์นอร์เวย์ (NOK) พุ่งขึ้น หลังธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

- Norges Bank ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.25%
- การปรับขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางหลักในยุโรป
- EUR/NOK ปรับตัวลดลงประมาณ 0.5%
- Norges Bank ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.25%
- การปรับขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางหลักในยุโรป
- EUR/NOK ปรับตัวลดลงประมาณ 0.5%
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ Norges Bank ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเป็น 4.25%
การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ Norges Bank กลายเป็นธนาคารกลางหลักแห่งแรกของยุโรปที่เลือกขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ก่อนหน้านี้ European Central Bank, Bank of England และ Sveriges Riksbank ต่างเลือกคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม
หลังการประกาศดังกล่าว เงินโครนนอร์เวย์แข็งค่าขึ้นประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับยูโร (EUR/NOK) โดยสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนหนึ่งของการอ่อนค่าจากเมื่อวาน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: xStation, 07/05/2026
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อ “ยึดเหนี่ยวความคาดหวังเงินเฟ้อ” (anchor inflation expectations) โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ที่ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยอยู่ที่ 3% ในเดือนมีนาคม และการเติบโตของค่าจ้างที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 4% YoY ในหลายภาคส่วน
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต
การประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการออกรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยฉบับใหม่ โดยฉบับเดือนมีนาคมเคยระบุว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะปัจจุบัน มีแนวโน้มว่า Norges Bank จะเดินหน้าดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อเนื่องในช่วงเดือนข้างหน้า
ตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน (18/06) ถูกสะท้อนราคาเกือบเต็มแล้ว ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายนยังถือเป็น “กรณีฐาน” (base case scenario) ของตลาดในปัจจุบัน
Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥
🛢️⬇️ Brent crude oil ลดลงมากกว่า 11%
Czechoslovak Group: ผู้ผลิตอาวุธระดับตำนานถูกตั้งข้อสงสัยและเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่ ๆ
ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ค.