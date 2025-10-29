หุ้น Nordex พุ่ง 19% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 ปี 📈

- Nordex พุ่งขึ้นเกือบ 20% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 ปี
- ผู้ผลิตกังหันลมรายนี้รายงานผลประกอบการเบื้องต้นที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก
- บริษัทเปิดเผยว่าคาดว่าอัตรากำไร EBITDA ตลอดทั้งปี 2025 จะอยู่ในช่วง 7.5%–8.5% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 5%–7%.
หุ้นของผู้ผลิตกังหันลมสัญชาติเยอรมัน Nordex พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคารในตลาดยุโรป หลังจากบริษัทประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) สำหรับทั้งปี
ในแถลงการณ์ บริษัทระบุว่าปัจจุบันคาดว่าอัตรากำไร EBITDA ตลอดทั้งปี 2025 จะอยู่ในช่วง 7.5%–8.5% เทียบกับประมาณการก่อนหน้าที่ 5%–7% Nordex อธิบายว่าการปรับเพิ่มคาดการณ์นี้เกิดจาก ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในโครงการและธุรกิจบริการ รวมถึง สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ องค์ประกอบอื่น ๆ ของแนวโน้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง — โดยรายได้ต่อปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 7.4–7.9 พันล้านยูโร และเงินลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านยูโร
นักวิเคราะห์จาก Kepler Cheuvreux คาดว่าประมาณการกำไรจากการดำเนินงานปี 2025 จะถูกปรับขึ้นราว 22% มาอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านยูโร โดยระบุว่า “การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้บริษัทสามารถปล่อยสำรองที่กันไว้ได้มากกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ต้นปี” Jose Luis Blanco ซีอีโอของ Nordex กล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรและสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น”
กลุ่มธุรกิจกังหันลมบนบกยังได้เปิดเผย ผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 3 EBITDA อยู่ที่ 136 ล้านยูโร คิดเป็นอัตรากำไร 8% เมื่อเทียบกับ 72 ล้านยูโร และ 4.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ไตรมาสนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 1.706 พันล้านยูโร ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจาก ปัจจัยฤดูกาลและความล่าช้าชั่วคราวจากซัพพลายเออร์ในตุรกี
Nordex มีกำหนดเผยแพร่รายงานไตรมาส 3 ฉบับเต็มในวันที่ 4 พฤศจิกายน
ที่มา: xStation5
