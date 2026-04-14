22:37 · 14 เมษายน 2026

Novo Nordisk ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI 🧬🤖

ราคาหุ้นของ Novo Nordisk (NVO.US) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI

  • บริษัทยายักษ์ใหญ่จากเดนมาร์กระบุว่าจะร่วมมือกับผู้นำด้าน AI เพื่อเร่งกระบวนการค้นคว้ายาใหม่ และลดระยะเวลาจากห้องปฏิบัติการไปสู่ผู้ป่วย โดยซีอีโอ Mike Doustdar เน้นย้ำว่าการผสานปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่วิธีการแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้
  • บริษัทคาดว่า AI จะช่วยระบุมวลโมเลกุลที่มีศักยภาพ และค้นหารูปแบบที่ซับซ้อนในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งนักวิจัยมนุษย์อาจไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเอง ด้านซีอีโอของ OpenAI อย่าง Sam Altman ระบุว่า AI สามารถช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพถือเป็นหนึ่งในพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญ
  • ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมยา ที่บริษัทต่าง ๆ หันมาใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดลองทางคลินิกที่มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอุตสาหกรรมยังห่างไกลจากการใช้ศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่ และหลายขั้นตอนยังคงต้องพึ่งพากระบวนการแบบดั้งเดิม
  • Novo Nordisk ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้าน AI จากความร่วมมือก่อนหน้านี้กับ NVIDIA และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Gefion ซึ่งถูกใช้เพื่อเร่งการวิจัยในระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกันบริษัทกำลังเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งสหรัฐอย่าง Eli Lilly ในตลาดยารักษาโรคอ้วน ซึ่งทำให้ Novo สูญเสียตำแหน่งผู้นำตลาดไป
  • เพื่อตอบโต้การแข่งขัน บริษัทได้เปิดตัวยา Wegovy เวอร์ชันเม็ดในเดือนมกราคมปีนี้ และกำลังพัฒนายารุ่นใหม่ในอนาคต
  • ดังนั้น การลงทุนด้าน AI จึงไม่ใช่เพียงนวัตกรรม แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเร่ง pipeline ของผลิตภัณฑ์ ตลาดตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวนี้ ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น NVO

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนและต่อเนื่อง คำถามสำคัญคือข่าวนี้จะสามารถเปลี่ยน sentiment ของนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน หรือเป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้นภายในแนวโน้มขาลงปัจจุบันเท่านั้น

Source: xStation

