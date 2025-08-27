ปฏิทินเศรษฐกิจ: นักลงทุนรอผลประกอบการของ Nvidia 📌

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบาบาง และไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ยกเว้นรายงาน EIA เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะจับตาการประกาศอีกหนึ่งรายการอย่างใกล้ชิด — ผลประกอบการไตรมาสของ Nvidia บริษัทมีปีงบประมาณที่เลื่อนออกไป 1 เดือน ซึ่งทำให้การรายงานผลช้ากว่าบริษัทวอลล์สตรีทส่วนใหญ่ โดยวันนี้หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด เราจะได้ทราบผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 และต่อมาในวันเดียวกันนี้ บทวิเคราะห์เชิงลึกก่อนประกาศผลจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ปฏิทินวันนี้:
-
11:00 น. BST, ฝรั่งเศส – จำนวนผู้หางาน เดือนกรกฎาคม
ก่อนหน้า: 2,980.6K
-
13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายส่ง เดือนกรกฎาคม
ก่อนหน้า: +0.7% MoM
-
15:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล EIA
-
คลังน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -2.500M; ก่อนหน้า -2.720M
-
คลังน้ำมันกลั่น: คาดการณ์ +1.100M; ก่อนหน้า +2.343M
-
คลังน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -2.000M; ก่อนหน้า -6.014M
-