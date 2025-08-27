อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: นักลงทุนรอผลประกอบการของ Nvidia 📌

16:12 27 สิงหาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบาบาง และไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ยกเว้นรายงาน EIA เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะจับตาการประกาศอีกหนึ่งรายการอย่างใกล้ชิด — ผลประกอบการไตรมาสของ Nvidia บริษัทมีปีงบประมาณที่เลื่อนออกไป 1 เดือน ซึ่งทำให้การรายงานผลช้ากว่าบริษัทวอลล์สตรีทส่วนใหญ่ โดยวันนี้หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด เราจะได้ทราบผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 และต่อมาในวันเดียวกันนี้ บทวิเคราะห์เชิงลึกก่อนประกาศผลจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

ปฏิทินวันนี้:

  • 11:00 น. BST, ฝรั่งเศส – จำนวนผู้หางาน เดือนกรกฎาคม
    ก่อนหน้า: 2,980.6K

  • 13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายส่ง เดือนกรกฎาคม
    ก่อนหน้า: +0.7% MoM

  • 15:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล EIA

    • คลังน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -2.500M; ก่อนหน้า -2.720M

    • คลังน้ำมันกลั่น: คาดการณ์ +1.100M; ก่อนหน้า +2.343M

    • คลังน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -2.000M; ก่อนหน้า -6.014M

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

