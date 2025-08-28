ข่าวเด่นวันนี้: หลัง NVIDIA โลกตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

-
สรุปตลาดประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA และข่าวเศรษฐกิจโลก
-
ก่อนประกาศผล NVIDIA: S&P 500 futures +0.1% หุ้น NVIDIA ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล มูลค่าตลาดคิดเป็น >8% ของดัชนี ตลาดคาดผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ sentiment ระมัดระวังเนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกจีน
-
ยุโรป:
-
DE40 -0.4%, ITA40 -1.03%, EU50 -0.22%, UK100 -0.48%
-
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสกดดันตลาด
-
เยอรมนี: GfK consumer sentiment -23.6 ต่ำกว่าคาด
-
สวิตเซอร์แลนด์: ZEW expectations -53.8 ต่ำสุดตั้งแต่พ.ย. 2022
-
-
จีน:
-
ดัชนีหุ้นปรับลด HK.cash -2% หลังความกังวลเรื่องความร้อนแรงของตลาดและมาตรการกำกับ
-
Sinolink Securities เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้น 100% สำหรับสัญญาใหม่
-
FOMO ชัดเจน: บัญชีโบรกเกอร์ใหม่ +71% YoY, ปริมาณซื้อขาย 3.1 ล้านล้านหยวน
-
ETFs บางตัวจำกัดการซื้อวันละ 100 หยวน
-
-
โปแลนด์: หุ้นร่วงแรง ลบทุกผลกำไรปีนี้
-
Royal Bank of Canada: ผลประกอบการเหนือคาด รายได้โตจาก PCL ต่ำ, Wealth Management +15%, Capital Markets +13%, Global Markets +37% ใน Q3
-
น้ำมัน:
-
Crude -2.4 ล้านบาร์เรล (คาด -2)
-
Gasoline -1.2 ล้านบาร์เรล (คาด -2.5)
-
Distillates -1.786 ล้านบาร์เรล (คาด +1.1)
-
ราคาน้ำมันปรับขึ้นใกล้ $64/บาร์เรล
-
-
คริปโต: Bitcoin ~$112,277, Ethereum ~$4,627 บวกเล็กน้อย
-
ก๊าซธรรมชาติ: Futures +2% หลังเผยพยากรณ์อากาศล่าสุด
หน้านี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บของคุณให้เป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยคลิก "การตั้งค่า" หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ให้คลิก "ยอมรับทั้งหมด"