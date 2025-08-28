อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: หลัง NVIDIA โลกตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

08:55 28 สิงหาคม 2025

  • สรุปตลาดประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA และข่าวเศรษฐกิจโลก

  • ก่อนประกาศผล NVIDIA: S&P 500 futures +0.1% หุ้น NVIDIA ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล มูลค่าตลาดคิดเป็น >8% ของดัชนี ตลาดคาดผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ sentiment ระมัดระวังเนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกจีน

  • ยุโรป:

    • DE40 -0.4%, ITA40 -1.03%, EU50 -0.22%, UK100 -0.48%

    • ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสกดดันตลาด

    • เยอรมนี: GfK consumer sentiment -23.6 ต่ำกว่าคาด

    • สวิตเซอร์แลนด์: ZEW expectations -53.8 ต่ำสุดตั้งแต่พ.ย. 2022

  • จีน:

    • ดัชนีหุ้นปรับลด HK.cash -2% หลังความกังวลเรื่องความร้อนแรงของตลาดและมาตรการกำกับ

    • Sinolink Securities เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้น 100% สำหรับสัญญาใหม่

    • FOMO ชัดเจน: บัญชีโบรกเกอร์ใหม่ +71% YoY, ปริมาณซื้อขาย 3.1 ล้านล้านหยวน

    • ETFs บางตัวจำกัดการซื้อวันละ 100 หยวน

  • โปแลนด์: หุ้นร่วงแรง ลบทุกผลกำไรปีนี้

  • Royal Bank of Canada: ผลประกอบการเหนือคาด รายได้โตจาก PCL ต่ำ, Wealth Management +15%, Capital Markets +13%, Global Markets +37% ใน Q3

  • น้ำมัน:

    • Crude -2.4 ล้านบาร์เรล (คาด -2)

    • Gasoline -1.2 ล้านบาร์เรล (คาด -2.5)

    • Distillates -1.786 ล้านบาร์เรล (คาด +1.1)

    • ราคาน้ำมันปรับขึ้นใกล้ $64/บาร์เรล

  • คริปโต: Bitcoin ~$112,277, Ethereum ~$4,627 บวกเล็กน้อย

  • ก๊าซธรรมชาติ: Futures +2% หลังเผยพยากรณ์อากาศล่าสุด

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก