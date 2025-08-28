อ่านเพิ่มเติม

หุ้น NVIDIA ร่วง 2% หลังรายงานผลประกอบการ 📉

09:01 28 สิงหาคม 2025

รายได้รวม $46.7B Data Center โตต่อเนื่อง, Gaming & AI PC พุ่ง, EPS $1.05 หุ้นหลังตลาดลดลง 2.4%

หุ้น NVIDIA (NVDA.US) ร่วงเกือบ 2.4% หลังปิดตลาด Wall Street 📉

  • รายได้รวม 46.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ ยอดขาย Data Center อยู่ที่ 41.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 41.29 พันล้าน

  • EPS ทำได้ 1.05 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.01 ดอลลาร์

  • กำไรสุทธิ 26.42 พันล้านดอลลาร์

  • คาดการณ์ Q3 รายได้ราว 54 พันล้านดอลลาร์ ±2%

  • ข้อมูลการขาย H20 chips จีน ถูกตัดออกจากผลประกอบการ Q2

  • บอร์ดอนุมัติ โปรแกรมซื้อหุ้นคืนเพิ่ม 60 พันล้านดอลลาร์ และ จ่ายเงินปันผล 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น วันที่ 2 ต.ค.

Futures Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลดเล็กน้อย หลังนักลงทุนตอบสนองต่อยอดขาย Data Center ที่ต่ำกว่าคาด

Source: xStation5

Nvidia fiscal Q2 2026 Earnings Report

 

Source: Nvidia

แนวโน้มรายได้ Q2 2026:

  • คาดรายได้ 54 พันล้านดอลลาร์ (ไม่รวมการส่ง H20 ไปจีน)

  • Gross Margin: GAAP 73.3% / Non-GAAP 73.5% ±50bps

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ~5.9 พันล้านดอลลาร์ (GAAP), ~4.2 พันล้านดอลลาร์ (Non-GAAP)

  • Other income: รายได้สุทธิ ~500 ล้านดอลลาร์ (ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากหุ้นที่ไม่สามารถขายได้หรือสาธารณะ)

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ:

  • Data Center: $41.1B (+5% q/q, +56% y/y)

    • ขยายแพลตฟอร์ม Blackwell กับลูกค้าใหญ่ (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly)

    • ลงลึกในยุโรป พัฒนา AI Infrastructure & Sovereign LLM

    • ขยาย DGX Cloud และ AI supercomputer (สหรัฐ, เยอรมนี, UK, ญี่ปุ่น)

    • ทำสถิติ MLPerf benchmarks, เปิดตัว NVFP4 สำหรับ LLM รุ่นใหม่

    • พันธมิตรด้าน Healthcare & Science (Novo Nordisk, Ansys, DCAI)

  • Gaming & AI PC: $4.3B (+14% q/q, +49% y/y)

    • เปิดตัว GeForce RTX 5060 (Blackwell)

    • ขยาย DLSS 4 ไป 175+ เกม

    • GeForce NOW Blackwell อัปเกรด เพิ่มเกมเป็น 4,500+

    • ร่วมกับ OpenAI ปรับโมเดลสำหรับ RTX GPU

  • Professional Visualization: $601M (+18% q/q, +32% y/y)

    • เปิดตัว RTX PRO 4000 SFF / RTX PRO 2000 Blackwell

    • ขยายพันธมิตรกับ Siemens, เปิด Omniverse libraries & SDKs

  • Automotive & Robotics: $586M (+3% q/q, +69% y/y)

    • ผลิต NVIDIA DRIVE AV, ส่ง NVIDIA DRIVE AGX Thor

    • เปิด Developer kits & Modules สำหรับ Robotics

    • แพลตฟอร์ม Halos & Cosmos สำหรับโซลูชัน Robotics

    • ชนะรางวัล Autonomous Grand Challenge 2 ปีติดต่อกัน

สรุป:

  • Data Center ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

  • Gaming & AI PC โตแรงจาก RTX 5060 และการใช้งาน AI

  • Professional Visualization และ Automotive/Robotics โตสองหลัก ชี้ให้เห็นการกระจายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม, Simulation, และ Autonomous

หุ้น NVDA.US (D1) กำลังสะท้อนแนวโน้มเติบโตและความหลากหลายของธุรกิจอย่างชัดเจน

 

Source: xStation5

หุ้น:
