หุ้น NVIDIA ร่วง 2% หลังรายงานผลประกอบการ 📉

รายได้รวม $46.7B Data Center โตต่อเนื่อง, Gaming & AI PC พุ่ง, EPS $1.05 หุ้นหลังตลาดลดลง 2.4%
หุ้น NVIDIA (NVDA.US) ร่วงเกือบ 2.4% หลังปิดตลาด Wall Street 📉
รายได้รวม 46.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ ยอดขาย Data Center อยู่ที่ 41.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 41.29 พันล้าน
EPS ทำได้ 1.05 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.01 ดอลลาร์
กำไรสุทธิ 26.42 พันล้านดอลลาร์
คาดการณ์ Q3 รายได้ราว 54 พันล้านดอลลาร์ ±2%
ข้อมูลการขาย H20 chips จีน ถูกตัดออกจากผลประกอบการ Q2
บอร์ดอนุมัติ โปรแกรมซื้อหุ้นคืนเพิ่ม 60 พันล้านดอลลาร์ และ จ่ายเงินปันผล 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น วันที่ 2 ต.ค.
Futures Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลดเล็กน้อย หลังนักลงทุนตอบสนองต่อยอดขาย Data Center ที่ต่ำกว่าคาด
Nvidia fiscal Q2 2026 Earnings Report
แนวโน้มรายได้ Q2 2026:
คาดรายได้ 54 พันล้านดอลลาร์ (ไม่รวมการส่ง H20 ไปจีน)
Gross Margin: GAAP 73.3% / Non-GAAP 73.5% ±50bps
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ~5.9 พันล้านดอลลาร์ (GAAP), ~4.2 พันล้านดอลลาร์ (Non-GAAP)
Other income: รายได้สุทธิ ~500 ล้านดอลลาร์ (ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากหุ้นที่ไม่สามารถขายได้หรือสาธารณะ)
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ:
Data Center: $41.1B (+5% q/q, +56% y/y)
ขยายแพลตฟอร์ม Blackwell กับลูกค้าใหญ่ (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly)
ลงลึกในยุโรป พัฒนา AI Infrastructure & Sovereign LLM
ขยาย DGX Cloud และ AI supercomputer (สหรัฐ, เยอรมนี, UK, ญี่ปุ่น)
ทำสถิติ MLPerf benchmarks, เปิดตัว NVFP4 สำหรับ LLM รุ่นใหม่
พันธมิตรด้าน Healthcare & Science (Novo Nordisk, Ansys, DCAI)
Gaming & AI PC: $4.3B (+14% q/q, +49% y/y)
เปิดตัว GeForce RTX 5060 (Blackwell)
ขยาย DLSS 4 ไป 175+ เกม
GeForce NOW Blackwell อัปเกรด เพิ่มเกมเป็น 4,500+
ร่วมกับ OpenAI ปรับโมเดลสำหรับ RTX GPU
Professional Visualization: $601M (+18% q/q, +32% y/y)
เปิดตัว RTX PRO 4000 SFF / RTX PRO 2000 Blackwell
ขยายพันธมิตรกับ Siemens, เปิด Omniverse libraries & SDKs
Automotive & Robotics: $586M (+3% q/q, +69% y/y)
ผลิต NVIDIA DRIVE AV, ส่ง NVIDIA DRIVE AGX Thor
เปิด Developer kits & Modules สำหรับ Robotics
แพลตฟอร์ม Halos & Cosmos สำหรับโซลูชัน Robotics
ชนะรางวัล Autonomous Grand Challenge 2 ปีติดต่อกัน
สรุป:
Data Center ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
Gaming & AI PC โตแรงจาก RTX 5060 และการใช้งาน AI
Professional Visualization และ Automotive/Robotics โตสองหลัก ชี้ให้เห็นการกระจายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม, Simulation, และ Autonomous
หุ้น NVDA.US (D1) กำลังสะท้อนแนวโน้มเติบโตและความหลากหลายของธุรกิจอย่างชัดเจน
