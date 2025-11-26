หุ้น Nvidia ร่วง 4% หลัง Meta Platforms เปลี่ยนไปใช้ชิป AI ของ Google📉

หุ้น Nvidia (NVDA.US) ในช่วงพรีมาร์เก็ตของสหรัฐฯ ร่วงเกือบ 4% หลังมีความเป็นไปได้ว่า Meta อาจย้ายส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ชิป AI ในอนาคตไปใช้ Google พิจารณาการนำ TPU ของ Google มาใช้ในศูนย์ข้อมูลตั้งแต่ปี 2027 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการ Nvidia ในระยะยาว
- สถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำการถกเถียงเรื่อง มูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงเกินจริงและฟองสบู่อาจเกิดขึ้นใน AI โดย Nvidia อยู่กลางวงการอภิปรายนี้ ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ แทบไม่ขยับ เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Alphabet (GOOGL.US) ชดเชยความอ่อนแอของ Nvidia
- Meta อาจเริ่มเช่า Google TPU ตั้งแต่ปีหน้า สะท้อนความสนใจในการกระจายความเสี่ยงจาก GPU ของ Nvidia เร็วกว่าที่คาด
- การร่วงของหุ้น Nvidia แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของนักลงทุนต่อสัญญาณความสามารถในการครองตลาดที่ลดลงหรือการกระจายลูกค้า
- หุ้น Alphabet ปรับขึ้นกว่า 4% ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าการนำ TPU มาใช้จะช่วยเสริมระบบนิเวศ Cloud และฮาร์ดแวร์ AI ของ Google
- TPU ของ Google ซึ่งออกแบบร่วมกับ Broadcom กำลังได้รับความเชื่อถือ หุ้น Broadcom ก็ปรับขึ้นตามข่าวนี้
- ผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ต้องการผู้จัดหาชิปหลายรายเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน ราคา และข้อจำกัดด้านซัพพลาย
- Nvidia ยังคงเป็นผู้นำตลาดชัดเจน แต่ชิปเฉพาะของ Google แสดงให้เห็นถึง แรงกดดันการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI
- Meta เป็นหนึ่งในผู้ใช้จ่ายด้าน AI รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี งบลงทุนประมาณ 70–72 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ทำให้การเปลี่ยนซัพพลายเออร์ใด ๆ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างมีนัยสำคัญ
จากกราฟหุ้น NVDA.US หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่า โซนแนวต้าน EMA50 ขณะที่รูปแบบ Head and Shoulders อาจกำลังเกิดขึ้น การหลุดต่ำกว่า ระดับ 160 ดอลลาร์ อาจส่งสัญญาณความกดดันเพิ่มเติมต่อหุ้น NVDA
Wall Street ประเมินว่า การย้ายจาก NVDA ไป Google ของ Meta อาจทำให้ Nvidia สูญยอดสั่งซื้อสูงสุดถึง 180 พันล้านดอลลาร์ ในระยะยาว
Source: xStation5
