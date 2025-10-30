Nvidia เข้าใกล้มูลค่าตลาด 5 ล้านล้านดอลลาร์ ท่ามกลางกระแส AI บูมและสัญญาณภูมิรัฐศาสตร์หนุนการเติบโต

- Nvidia มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น กำลังเข้าใกล้ระดับ 5 ล้านล้าน USD
- ตอกย้ำตำแหน่งของบริษัทในฐานะหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นประมาณ 5% ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยืนยันความเป็นผู้นำของ Nvidia ในภาคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก
นักลงทุนให้ความสนใจทั้ง พื้นฐานเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของ Nvidia และ สัญญาณทางการเมืองล่าสุด ที่อาจมีอิทธิพลต่อทิศทางในอนาคตของตลาดชิป AI
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น Nvidia มาจากคำแถลงของ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ซึ่งประกาศว่าจะมีการเจรจากับ ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน เกี่ยวกับการส่งออกชิปประมวลผล Blackwell AI ของ Nvidia คำพูดดังกล่าวได้กระตุ้นความคาดหวังว่าข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ต่อจีนอาจถูกผ่อนคลาย ซึ่งจะเปิดตลาดขนาดใหญ่และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท หากเกิดขึ้นจริง นี่จะเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลก และอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของ Nvidia ยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทรายงานว่ามียอดสั่งซื้อชิป AI เป็นจำนวนมหาศาล คาดว่ามีมูลค่ารวมหลายแสนล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Nvidia ยังเดินหน้าขยายโครงการวิจัยและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เช่น การร่วมมือกับ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ในการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปรุ่นล่าสุด Blackwell ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า Nvidia ไม่ได้เพียงตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก
การผสมผสานระหว่าง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์, พื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง, และ โครงการนวัตกรรมระดับแนวหน้า ทำให้ Nvidia อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ หากข้อจำกัดการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และจีนถูกผ่อนคลายเพิ่มเติม บริษัทจะสามารถเสริมความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ได้อย่างมั่นคง ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่า Nvidia จะยังคงรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัลโลกต่อไปในอนาคต
