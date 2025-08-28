อ่านเพิ่มเติม

ผลประกอบการไตรมาส NVIDIA: ยักษ์ AI จะช็อกตลาดอีกครั้ง?

08:49 28 สิงหาคม 2025

หลังตลาดปิด Nvidia (NVDA.US) รายงานผลประกอบการทางการเงิน หลังจากที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทยังคงใกล้จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ แม้จะมีการปรับฐานเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน Nvidia อยู่ใกล้ระดับมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาหุ้นต่อไป

  • ที่ระดับมูลค่าสูงเช่นนี้ หุ้นมีแนวโน้ม ผันผวนสูงขึ้น

  • ตลาดออปชันประเมินการเคลื่อนไหวราคาหลังรายงานผลประกอบการไว้ที่ประมาณ 8.5%

  • การวิเคราะห์ตลาดออปชันบ่งชี้ว่า มูลค่าตลาดของ Nvidia อาจเปลี่ยนแปลงราว 260 พันล้านดอลลาร์ ในการตอบสนองต่อข่าวผลประกอบการ

แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Nvidia

นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Nvidia จะอยู่ที่ประมาณ 46.23 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

  • Data Center ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ คาดว่าจะสร้างรายได้ราว 41.25 พันล้านดอลลาร์ สนับสนุนการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลและโซลูชัน AI

  • Gaming แม้มีรายได้เล็กกว่า แต่ยังเป็นกลุ่มสำคัญ คาดรายได้ประมาณ 3.82 พันล้านดอลลาร์

กำไรสุทธิ คาดอยู่ที่ราว 24.92 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงความสามารถทำกำไรสูงต่อเนื่อง (อัตรากำไรสุทธิ 54%)
EPS ปรับแล้ว ประมาณ 1.01 ดอลลาร์

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) คาดอยู่ที่ 63.5% แสดงถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูง

  • ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณ 4.44 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 10% ของรายได้

กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) คาดอยู่ที่ 23.8 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการลงทุนต่อเนื่อง

นักลงทุนจะจับตาไม่เพียงผลประกอบการ แต่รวมถึง การคาดการณ์การผลิตชิป ความต้องการ GPU ใหม่ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อจำกัดวัตถุดิบ

ข้อมูลการเงินและการดำเนินงานโดยประมาณของ Nvidia ไตรมาส 2 ปี 2026

รายได้รวม: 46.23 พันล้านดอลลาร์

  • Data Center: ~41.25 พันล้านดอลลาร์

    • Compute: ~34.1 พันล้านดอลลาร์

    • Networking: ~5.1 พันล้านดอลลาร์

  • Gaming: ~3.82 พันล้านดอลลาร์

  • Professional Visualization: ~0.53 พันล้านดอลลาร์

  • Automotive: ~0.59 พันล้านดอลลาร์

  • OEM & อื่นๆ: ~0.11 พันล้านดอลลาร์

ความสามารถทำกำไร:

  • Adjusted EBIT: ~29.36 พันล้านดอลลาร์

  • EBITDA: ~29.58 พันล้านดอลลาร์

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 63.5%

  • กำไรสุทธิปรับแล้ว: ~24.92 พันล้านดอลลาร์

  • อัตรากำไรสุทธิ: 54%

EPS:

  • Adjusted diluted EPS: 1.01 ดอลลาร์

  • GAAP diluted EPS: ~0.95 ดอลลาร์

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:

  • R&D: ~4.44 พันล้านดอลลาร์ (~9.6% ของรายได้)

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม: ~4.02 พันล้านดอลลาร์

  • ค่าใช้จ่ายขาย, ทั่วไป และบริหาร: ~0.75 พันล้านดอลลาร์

กระแสเงินสด:

  • Free cash flow: ~23.8 พันล้านดอลลาร์

  • Capital Expenditures (CapEx): ~1.12 พันล้านดอลลาร์

อัตราส่วนทางการเงิน:

  • Gross margin: ~72.1%

  • ROA: ~37.9%

  • ROE: ~97.4%

ข้อจำกัดการส่งออกและผลกระทบ

  • Nvidia บันทึก ค่าเผื่อชิปสำหรับตลาดจีน 5.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงปัญหาที่เกิดจาก ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ

  • ไตรมาสแรกปี 2026 สูญเสียรายได้ราว 700 ล้านดอลลาร์ จากการห้ามส่งชิป H20

  • การอนุมัติล่าสุดให้ส่งออกชิปไปจีน แม้ต้องเสียภาษีรายได้ 15% เปิดโอกาสใหม่

  • จีนยังเป็นหนึ่งในตลาดเทคโนโลยีที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุด พร้อมความต้องการ AI และเซิร์ฟเวอร์สูง

การแข่งขันกับ AMD

  • การแข่งขันกับ AMD เป็นกุญแจสำคัญในตลาด GPU และ AI

  • Nvidia ใช้ สถาปัตยกรรม Blackwell และระบบนิเวศ GPU ที่แข็งแกร่ง

  • AMD ลงทุนหนักใน GPU และชิป พร้อมราคาที่แข่งขันได้ และขยายตลาดในเอเชียรวมถึงจีน

  • การแข่งขันเร่ง นวัตกรรม AI แต่เพิ่ม แรงกดดันต่ออัตรากำไร

Nvidia ยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูง โดย Forward P/E ratio ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 45.6 เท่า

  • แสดงว่านักลงทุนคาดหวัง การเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร

  • แต่ระดับมูลค่านี้ก็ ทำให้บริษัทเผชิญความท้าทายในการทำตามความคาดหวังสูงเหล่านี้

การวิเคราะห์ Forward P/E ในอดีต แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบัน อยู่ใกล้ระดับสูงสุดของรอบปีที่ผ่านมา

  • ตลาดประเมินค่า Nvidia ใกล้ จุดสูงสุดรอบก่อนหน้า

  • ทำให้มี พื้นที่จำกัดสำหรับความผิดพลาดในกำไร หรือสัญญาณลบจากตลาด ซึ่งอาจ ทำให้ราคาหุ้นปรับฐานอย่างรุนแรง

เหตุผลที่ Nvidia มีมูลค่าสูง

  • ตำแหน่งสำคัญในตลาด GPU และโซลูชัน AI

  • ความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยี

  • ความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับ Data Center และ AI เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรจับตา

  • ความกดดันด้านกฎระเบียบ

  • ข้อจำกัดการส่งออก

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก AMD และคู่แข่งรายอื่น

 

