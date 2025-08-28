ผลประกอบการไตรมาส NVIDIA: ยักษ์ AI จะช็อกตลาดอีกครั้ง?

หลังตลาดปิด Nvidia (NVDA.US) รายงานผลประกอบการทางการเงิน หลังจากที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทยังคงใกล้จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ แม้จะมีการปรับฐานเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน Nvidia อยู่ใกล้ระดับมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาหุ้นต่อไป
ที่ระดับมูลค่าสูงเช่นนี้ หุ้นมีแนวโน้ม ผันผวนสูงขึ้น
ตลาดออปชันประเมินการเคลื่อนไหวราคาหลังรายงานผลประกอบการไว้ที่ประมาณ 8.5%
การวิเคราะห์ตลาดออปชันบ่งชี้ว่า มูลค่าตลาดของ Nvidia อาจเปลี่ยนแปลงราว 260 พันล้านดอลลาร์ ในการตอบสนองต่อข่าวผลประกอบการ
Source: xStation5
แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Nvidia
นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Nvidia จะอยู่ที่ประมาณ 46.23 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
Data Center ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ คาดว่าจะสร้างรายได้ราว 41.25 พันล้านดอลลาร์ สนับสนุนการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลและโซลูชัน AI
Gaming แม้มีรายได้เล็กกว่า แต่ยังเป็นกลุ่มสำคัญ คาดรายได้ประมาณ 3.82 พันล้านดอลลาร์
กำไรสุทธิ คาดอยู่ที่ราว 24.92 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงความสามารถทำกำไรสูงต่อเนื่อง (อัตรากำไรสุทธิ 54%)
EPS ปรับแล้ว ประมาณ 1.01 ดอลลาร์
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) คาดอยู่ที่ 63.5% แสดงถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูง
ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณ 4.44 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 10% ของรายได้
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) คาดอยู่ที่ 23.8 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการลงทุนต่อเนื่อง
นักลงทุนจะจับตาไม่เพียงผลประกอบการ แต่รวมถึง การคาดการณ์การผลิตชิป ความต้องการ GPU ใหม่ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อจำกัดวัตถุดิบ
ข้อมูลการเงินและการดำเนินงานโดยประมาณของ Nvidia ไตรมาส 2 ปี 2026
รายได้รวม: 46.23 พันล้านดอลลาร์
Data Center: ~41.25 พันล้านดอลลาร์
Compute: ~34.1 พันล้านดอลลาร์
Networking: ~5.1 พันล้านดอลลาร์
Gaming: ~3.82 พันล้านดอลลาร์
Professional Visualization: ~0.53 พันล้านดอลลาร์
Automotive: ~0.59 พันล้านดอลลาร์
OEM & อื่นๆ: ~0.11 พันล้านดอลลาร์
ความสามารถทำกำไร:
Adjusted EBIT: ~29.36 พันล้านดอลลาร์
EBITDA: ~29.58 พันล้านดอลลาร์
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 63.5%
กำไรสุทธิปรับแล้ว: ~24.92 พันล้านดอลลาร์
อัตรากำไรสุทธิ: 54%
EPS:
Adjusted diluted EPS: 1.01 ดอลลาร์
GAAP diluted EPS: ~0.95 ดอลลาร์
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:
R&D: ~4.44 พันล้านดอลลาร์ (~9.6% ของรายได้)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม: ~4.02 พันล้านดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายขาย, ทั่วไป และบริหาร: ~0.75 พันล้านดอลลาร์
กระแสเงินสด:
Free cash flow: ~23.8 พันล้านดอลลาร์
Capital Expenditures (CapEx): ~1.12 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนทางการเงิน:
Gross margin: ~72.1%
ROA: ~37.9%
ROE: ~97.4%
ข้อจำกัดการส่งออกและผลกระทบ
Nvidia บันทึก ค่าเผื่อชิปสำหรับตลาดจีน 5.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงปัญหาที่เกิดจาก ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ
ไตรมาสแรกปี 2026 สูญเสียรายได้ราว 700 ล้านดอลลาร์ จากการห้ามส่งชิป H20
การอนุมัติล่าสุดให้ส่งออกชิปไปจีน แม้ต้องเสียภาษีรายได้ 15% เปิดโอกาสใหม่
จีนยังเป็นหนึ่งในตลาดเทคโนโลยีที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุด พร้อมความต้องการ AI และเซิร์ฟเวอร์สูง
การแข่งขันกับ AMD
การแข่งขันกับ AMD เป็นกุญแจสำคัญในตลาด GPU และ AI
Nvidia ใช้ สถาปัตยกรรม Blackwell และระบบนิเวศ GPU ที่แข็งแกร่ง
AMD ลงทุนหนักใน GPU และชิป พร้อมราคาที่แข่งขันได้ และขยายตลาดในเอเชียรวมถึงจีน
การแข่งขันเร่ง นวัตกรรม AI แต่เพิ่ม แรงกดดันต่ออัตรากำไร
Nvidia ยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูง โดย Forward P/E ratio ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 45.6 เท่า
แสดงว่านักลงทุนคาดหวัง การเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร
แต่ระดับมูลค่านี้ก็ ทำให้บริษัทเผชิญความท้าทายในการทำตามความคาดหวังสูงเหล่านี้
การวิเคราะห์ Forward P/E ในอดีต แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบัน อยู่ใกล้ระดับสูงสุดของรอบปีที่ผ่านมา
ตลาดประเมินค่า Nvidia ใกล้ จุดสูงสุดรอบก่อนหน้า
ทำให้มี พื้นที่จำกัดสำหรับความผิดพลาดในกำไร หรือสัญญาณลบจากตลาด ซึ่งอาจ ทำให้ราคาหุ้นปรับฐานอย่างรุนแรง
เหตุผลที่ Nvidia มีมูลค่าสูง
ตำแหน่งสำคัญในตลาด GPU และโซลูชัน AI
ความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยี
ความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับ Data Center และ AI เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรจับตา
ความกดดันด้านกฎระเบียบ
ข้อจำกัดการส่งออก
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก AMD และคู่แข่งรายอื่น