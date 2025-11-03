อ่านเพิ่มเติม
08:52 · 3 พฤศจิกายน 2025

วอลล์สตรีทชะลอความเชื่อมั่น หลังโอกาสลดดอกเบี้ยธ.ค.ลดลง

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • วอลล์สตรีทผสมความเชื่อมั่น แม้ผลประกอบการ BigTech แข็งแกร่ง
  • โอกาสลดดอกเบี้ยธ.ค.ลดลงเหลือ 50% จาก 90% ก่อน FOMC

ตลาดสหรัฐฯ สรุปเช้าวันนี้

  • หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หนุนดัชนี: S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับขึ้นอีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ Amazon และ Apple แต่การขึ้นยังจำกัด US100 เพิ่มเพียง 0.06%

  • Big Tech ยังคงขับเคลื่อนตลาด: หากหุ้นกลุ่มนี้เริ่มอ่อนตัว ดัชนีหลักอาจถูกลากลงตาม

  • Chicago PMI: ออกมาสูงกว่าคาดการณ์

  • ตลาดคาดการณ์ลดดอกเบี้ยธ.ค.: เหลือประมาณ 50% จาก 90% ก่อนการประชุม FOMC และคำกล่าวของประธาน Powell

ประเด็นพลังงานและการค้าระหว่างประเทศ:

  • U.S. Energy Secretary Wright: ชี้ศักยภาพความร่วมมือพลังงานระหว่างจีน–สหรัฐ “win-win” พร้อมกล่าวว่าเป้าหมายคือการรวมแคนาดาและสหรัฐกลับมาสู่โต๊ะเจรจาการค้าและเพิ่มความร่วมมือด้านน้ำมัน ก๊าซ และแร่ธาตุ

  • สหรัฐฯ พิจารณาส่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมไปยุโรป

  • หุ้นพลังงานสหรัฐฯ ปรับขึ้น เช่น Cheniere Energy

ผลประกอบการบริษัทเด่น:

  • Amazon: AWS เติบโตเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี ตลาดคาดเทศกาลคริสต์มาสแข็งแกร่ง

  • Apple: คาดยอดขายช่วงเทศกาลสูงจาก iPhone รุ่นใหม่ แต่ยอดขายในจีนต่ำกว่าคาด

แนวโน้มดัชนี:

  • Magnificent Seven Index: กำลังทำสถิติขึ้นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน

  • S&P 500: ปรับขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนเมษายน ถือเป็น bull run เร็วที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์

ปัจจัยบวกจากการค้าระหว่างประเทศ:

  • การประกาศข้อตกลงจีน–สหรัฐของ Donald Trump เกี่ยวกับแร่ธาตุหายากของจีน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น

นโยบายการเงิน:

  • Fed: สัญญาณไม่มีแผนลดดอกเบี้ยเพิ่ม

  • ผู้กำหนดนโยบายหลายคนคัดค้านการผ่อนคลายเพิ่มเติม เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูง

สภาพตลาด:

  • ตลาดอยู่ในภาวะ euphoria: ตัวเลือก S&P 500 ชี้โอกาส upside จำกัด (เป้าหมาย 7,000 จุด, +19% YTD)

  • Valuation: S&P 500 ซื้อขายที่ 23x forward earnings (ค่าเฉลี่ย 20 ปีอยู่ที่ 16x) ส่วน Magnificent Seven อยู่ที่ 31x

  • มุมมองตรงข้าม: Bank of America แนะนำทองคำและหุ้นจีนเป็น hedge ป้องกันตลาด overheat

Source: xStation5

MicroStrategy ทำลายความคาดหมาย Q3 ด้วยกำไร 2.8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกำไร Bitcoin พุ่ง

  • กำไรสุทธิ Q3 2025: 2.8 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุดของบริษัท

  • การถือครอง Bitcoin: เพิ่มขึ้น 12.9 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี (YTD) จากการปรับตัวขึ้นของ BTC

  • จำนวน Bitcoin ทั้งหมด: 640,808 BTC ทำให้ MicroStrategy เป็นผู้ถือ BTC สาธารณะรายใหญ่ที่สุด

  • ผลตอบแทน BTC ในปี 2025: ประมาณ 26%

กลยุทธ์ Bitcoin สร้างผลตอบแทนสูง
MicroStrategy ยังคงได้ผลตอบแทนสูงจากกลยุทธ์ลงทุน Bitcoin ของบริษัท ผลประกอบการไตรมาส 3 ได้แรงหนุนจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gains) จากการถือครอง BTC มูลค่าเกือบ 13 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ การสะสม BTC กว่า 640,000 เหรียญ ทำให้ MicroStrategy กลายเป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนใน Bitcoin ของบริษัท

  • ผลตอบแทน 26% จากการถือครอง BTC แสดงให้เห็นความสามารถในการเปลี่ยนกลยุทธ์ความเสี่ยงสูงให้กลายเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้

สัญญาณเชิงบวกต่อตลาดคริปโต

  • การสะสม BTC อย่างต่อเนื่องตอกย้ำความเชื่อมั่นระยะยาวในสินทรัพย์ดิจิทัล

  • นักลงทุนมองว่ากำไรของ MicroStrategy เป็นข้อพิสูจน์ว่า Bitcoin สามารถทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัทได้

  • ด้วยการถือครองขนาดใหญ่ บริษัทมีอิทธิพลต่อซัพพลายและความเชื่อมั่นตลาด Bitcoin

แนวโน้มต่อไป:
ความสนใจจะอยู่ที่ว่า MicroStrategy จะขยายสำรอง BTC เพิ่มขึ้นหรือจะล็อกกำไรบางส่วนจากการถือครองในประวัติศาสตร์

หุ้น MSTR: ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดหลายเดือนในวันนี้

ที่มา: xStation5

 

Source: xStation5

