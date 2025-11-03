วอลล์สตรีทชะลอความเชื่อมั่น หลังโอกาสลดดอกเบี้ยธ.ค.ลดลง

- วอลล์สตรีทผสมความเชื่อมั่น แม้ผลประกอบการ BigTech แข็งแกร่ง
- โอกาสลดดอกเบี้ยธ.ค.ลดลงเหลือ 50% จาก 90% ก่อน FOMC
ตลาดสหรัฐฯ สรุปเช้าวันนี้
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หนุนดัชนี: S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับขึ้นอีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ Amazon และ Apple แต่การขึ้นยังจำกัด US100 เพิ่มเพียง 0.06%
Big Tech ยังคงขับเคลื่อนตลาด: หากหุ้นกลุ่มนี้เริ่มอ่อนตัว ดัชนีหลักอาจถูกลากลงตาม
Chicago PMI: ออกมาสูงกว่าคาดการณ์
ตลาดคาดการณ์ลดดอกเบี้ยธ.ค.: เหลือประมาณ 50% จาก 90% ก่อนการประชุม FOMC และคำกล่าวของประธาน Powell
ประเด็นพลังงานและการค้าระหว่างประเทศ:
U.S. Energy Secretary Wright: ชี้ศักยภาพความร่วมมือพลังงานระหว่างจีน–สหรัฐ “win-win” พร้อมกล่าวว่าเป้าหมายคือการรวมแคนาดาและสหรัฐกลับมาสู่โต๊ะเจรจาการค้าและเพิ่มความร่วมมือด้านน้ำมัน ก๊าซ และแร่ธาตุ
สหรัฐฯ พิจารณาส่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมไปยุโรป
หุ้นพลังงานสหรัฐฯ ปรับขึ้น เช่น Cheniere Energy
ผลประกอบการบริษัทเด่น:
Amazon: AWS เติบโตเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี ตลาดคาดเทศกาลคริสต์มาสแข็งแกร่ง
Apple: คาดยอดขายช่วงเทศกาลสูงจาก iPhone รุ่นใหม่ แต่ยอดขายในจีนต่ำกว่าคาด
แนวโน้มดัชนี:
Magnificent Seven Index: กำลังทำสถิติขึ้นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน
S&P 500: ปรับขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนเมษายน ถือเป็น bull run เร็วที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์
ปัจจัยบวกจากการค้าระหว่างประเทศ:
การประกาศข้อตกลงจีน–สหรัฐของ Donald Trump เกี่ยวกับแร่ธาตุหายากของจีน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น
นโยบายการเงิน:
Fed: สัญญาณไม่มีแผนลดดอกเบี้ยเพิ่ม
ผู้กำหนดนโยบายหลายคนคัดค้านการผ่อนคลายเพิ่มเติม เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูง
สภาพตลาด:
ตลาดอยู่ในภาวะ euphoria: ตัวเลือก S&P 500 ชี้โอกาส upside จำกัด (เป้าหมาย 7,000 จุด, +19% YTD)
Valuation: S&P 500 ซื้อขายที่ 23x forward earnings (ค่าเฉลี่ย 20 ปีอยู่ที่ 16x) ส่วน Magnificent Seven อยู่ที่ 31x
มุมมองตรงข้าม: Bank of America แนะนำทองคำและหุ้นจีนเป็น hedge ป้องกันตลาด overheat
Source: xStation5
MicroStrategy ทำลายความคาดหมาย Q3 ด้วยกำไร 2.8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกำไร Bitcoin พุ่ง
กำไรสุทธิ Q3 2025: 2.8 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุดของบริษัท
การถือครอง Bitcoin: เพิ่มขึ้น 12.9 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี (YTD) จากการปรับตัวขึ้นของ BTC
จำนวน Bitcoin ทั้งหมด: 640,808 BTC ทำให้ MicroStrategy เป็นผู้ถือ BTC สาธารณะรายใหญ่ที่สุด
ผลตอบแทน BTC ในปี 2025: ประมาณ 26%
กลยุทธ์ Bitcoin สร้างผลตอบแทนสูง
MicroStrategy ยังคงได้ผลตอบแทนสูงจากกลยุทธ์ลงทุน Bitcoin ของบริษัท ผลประกอบการไตรมาส 3 ได้แรงหนุนจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gains) จากการถือครอง BTC มูลค่าเกือบ 13 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ การสะสม BTC กว่า 640,000 เหรียญ ทำให้ MicroStrategy กลายเป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนใน Bitcoin ของบริษัท
ผลตอบแทน 26% จากการถือครอง BTC แสดงให้เห็นความสามารถในการเปลี่ยนกลยุทธ์ความเสี่ยงสูงให้กลายเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้
สัญญาณเชิงบวกต่อตลาดคริปโต
การสะสม BTC อย่างต่อเนื่องตอกย้ำความเชื่อมั่นระยะยาวในสินทรัพย์ดิจิทัล
นักลงทุนมองว่ากำไรของ MicroStrategy เป็นข้อพิสูจน์ว่า Bitcoin สามารถทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัทได้
ด้วยการถือครองขนาดใหญ่ บริษัทมีอิทธิพลต่อซัพพลายและความเชื่อมั่นตลาด Bitcoin
แนวโน้มต่อไป:
ความสนใจจะอยู่ที่ว่า MicroStrategy จะขยายสำรอง BTC เพิ่มขึ้นหรือจะล็อกกำไรบางส่วนจากการถือครองในประวัติศาสตร์
หุ้น MSTR: ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดหลายเดือนในวันนี้
ที่มา: xStation5
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
สรุปข่าวเช้า
🚀 AMD ยืนยันแนวโน้ม AI ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและคำแนะนำมั่นใจ
📉 SMCI รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดการณ์ ท่ามกลางการเลื่อนรายได้