หุ้นควอนตัมคอมพิวติ้งพุ่งแรง หลัง Nvidia เปิดตัวโมเดล AI โอเพนซอร์สสำหรับควอนตัม 📈

หุ้นควอนตัมคอมพิวติ้งกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก การปรับขึ้นรอบนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จับต้องได้ และบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของ Nvidia ที่นำ AI มาผสานกับระบบควอนตัม ซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่หนึ่งในธีมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมากที่สุด
หุ้นควอนตัมพุ่งแรง
หุ้นกลุ่มควอนตัมรายใหญ่ในสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ IonQ (IONQ.US), D-Wave (QBTS.US), Rigetti (RGTI.US) และ Quantum Computing Inc. (QUBT.US) โมเมนตัมยังต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย QBTS +8%, IONQ +4.6%, QUBT +3.7% และ RGTI +5% การปรับขึ้นยังเกิดขึ้นพร้อมกับวัน World Quantum Day ซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้และความสนใจของนักลงทุนในธีมนี้
ตัวเร่งสำคัญจาก Nvidia
ปัจจัยหลักของการปรับขึ้นรอบนี้มาจากการเปิดตัวระบบ AI แบบโอเพนซอร์สของ Nvidia ที่ออกแบบมาสำหรับควอนตัมคอมพิวติ้งโดยเฉพาะ โมเดล NVIDIA Ising มุ่งแก้ปัญหาหลักของอุตสาหกรรม 2 ด้าน คือ การแก้ไขข้อผิดพลาด (error correction) และการปรับเทียบระบบ (system calibration)
ประสิทธิภาพที่รายงานระบุ ได้แก่ ความเร็วในการถอดรหัสข้อผิดพลาดที่เร็วขึ้นสูงสุด 2.5 เท่า และความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 เท่า Jensen Huang ระบุว่า AI อาจกลายเป็น “ระบบปฏิบัติการของเครื่องควอนตัม” ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสามารถในการขยายตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น
โซลูชันประกอบด้วย Ising Calibration ที่ช่วยลดเวลาการปรับระบบจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง และ Ising Decoding ที่สามารถปรับได้ระหว่างความเร็วและความแม่นยำ เทคโนโลยีนี้เริ่มถูกนำไปใช้โดยหลายองค์กร เช่น Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab, Cornell University, Sandia Labs และ University of Chicago
แรงกระเพื่อมทั่วโลกและบริบทตลาด
ข่าวนี้ส่งผลกระทบไปยังตลาดเอเชียด้วย โดยหุ้นควอนตัมในเกาหลีใต้ เช่น Axgate และ ICTK ปรับตัวขึ้นราว 30% ขณะที่ QuantumCTek และ GuoChuang Software ของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% และ Fixstars ของญี่ปุ่นก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 8%
การปรับขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศความเสี่ยงที่ดีขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ปัจจัยมหภาคร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นเงินทุนไหลเข้าสู่กลุ่มนี้
ทำไมนักลงทุนให้ความสนใจ
อุตสาหกรรมควอนตัมคาดว่าจะเติบโตจากประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ไปสู่มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 เทคโนโลยีควอนตัมมีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมอย่างมาก โดยมีผลต่อหลายด้าน เช่น การเข้ารหัสข้อมูล ความปลอดภัยไซเบอร์ และการจำลองระบบขั้นสูง
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังมาพร้อมทั้งโอกาสและความเสี่ยง โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบการเข้ารหัสและโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญในอนาคต
โดยรวมแล้ว การปรับขึ้นรอบนี้สะท้อนการเปลี่ยนจากกระแสเก็งกำไรล้วน ๆ ไปสู่ความคาดหวังที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับมากขึ้น แม้ Nvidia จะช่วยเพิ่มความหวังว่าเทคโนโลยีควอนตัมอาจใช้งานจริงได้เร็วขึ้น แต่ภาคส่วนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้ความผันผวนยังคงสูงต่อไปในระยะข้างหน้า
QBTS.US (D1 interval)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 16 เม.ย.
AllBirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะไปได้ไกลแค่ไหน?
“AI Layoffs” เรื่องจริงหรือแค่ข้ออ้างของการปลดคน?
Morgan Stanley ไตรมาส 1 ปี 2026: รายได้ทำสถิติสูงสุด และเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ทำสถิติใหม่