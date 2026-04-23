🗽 NVIDIA ครองความโดดเด่นในกลุ่ม Big Tech อีกครั้ง

- ฤดูกาลประกาศผลกำไรของสหรัฐกำลังบอกอะไรตลาด?
ช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา แนวคิดหลักบนวอลล์สตรีทคือ “Magnificent 7” เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรส่วนใหญ่ของดัชนี S&P 500 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2026 ชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น
“Magnificent 7” ยังเติบโตแข็งแกร่ง แต่ไม่เท่ากัน
การคาดการณ์ระบุว่า “Magnificent 7” จะมีกำไรเติบโตประมาณ +22.8% YoY
ขณะที่หุ้นที่เหลือใน S&P 500 อีก 493 ตัวคาดว่าจะเติบโต +10.1% YoY
ในภาพรวม กลุ่ม Big Tech ยังดูเหนือกว่าตลาดโดยรวม
แต่ประเด็นสำคัญคือการพึ่งพา NVIDIA อย่างมาก
บทบาทของ NVIDIA มีความสำคัญอย่างยิ่ง
- เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทั้งใน “Mag 7” และทั้งตลาด
- หากไม่รวม NVIDIA การเติบโตของ “Magnificent 7” จะลดลงเหลือเพียง +6.4%
นั่นหมายความว่า หากไม่มี NVIDIA กลุ่มนี้จะเติบโตช้ากว่าตลาดรวมเสียอีก
มุมมองตลาด: การเติบโตเริ่มกระจุกตัว
ข้อมูลนี้สะท้อนว่า
- การเติบโตของ Big Tech ไม่ได้กระจายตัวเหมือนก่อน
- แต่ถูกขับเคลื่อนอย่างมากโดย AI และโดยเฉพาะ NVIDIA
- บริษัทอื่นในกลุ่มมีบทบาทต่อภาพรวมน้อยลง
ตลาดโดยรวมไม่ได้อ่อนแออย่างที่หลายคนคิด
อีกมุมที่สำคัญคือ หลังจาก NVIDIA ยังมีบริษัทอย่าง Micron, Eli Lilly, Broadcom และ Sandisk ที่เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้น
สิ่งนี้สะท้อนว่าการเติบโตของกำไรเริ่มขยายตัวออกนอกกลุ่ม Big Tech
สรุป
“Magnificent 7” ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ S&P 500 แต่ความแข็งแกร่งของกลุ่มนี้พึ่งพา NVIDIA อย่างมาก
ภาพรวมของตลาดกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตแบบกระจุกตัวใน Big Tech ไปสู่การกระจายตัวมากขึ้นในบางอุตสาหกรรม
สรุปคือ ตลาดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย Big Tech ทั้งกลุ่มเท่ากันอีกต่อไป แต่ถูกกำหนดโดยไม่กี่ตัวแปรหลัก โดยมี NVIDIA เป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุด
Source: XTB Research
รูปแบบเดียวกันยังคงเห็นได้ในประมาณการทั้งปี 2026
แนวโน้มทั้งปี 2026 ยืนยันภาพเดียวกันกับข้อมูลรายไตรมาส
- คาดการณ์การเติบโตของกำไร “Magnificent 7”: +24.6%
- หุ้นที่เหลือใน S&P 500: +15.9%
ในภาพรวม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังดูเติบโตได้ดีกว่าตลาด
อย่างไรก็ตาม บทบาทของ NVIDIA ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด
เมื่อไม่รวม NVIDIA:
- การเติบโตของ “Magnificent 7” ลดลงเหลือ +13.2%
- ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวม (+15.9%)
หมายความว่า หากไม่มี NVIDIA ความได้เปรียบของกลุ่มนี้แทบหายไป แม้ในมุมมองทั้งปี
การกระจุกตัวของการเติบโตกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญ
จากมุมมองนักลงทุน สิ่งสำคัญคือการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐกำลังกระจุกตัวมากขึ้น
เมื่อการเติบโตพึ่งพาบริษัทเดียวเป็นสัดส่วนสูง:
- ตลาดจะอ่อนไหวต่อความผิดหวังมากขึ้น
- แม้การปรับประมาณการเล็กน้อยก็อาจกระทบความเชื่อมั่นได้
สิ่งนี้ยิ่งสำคัญในช่วงที่มูลค่าหุ้นเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูง และความคาดหวังของตลาดค่อนข้างมากแล้ว
การตีความใหม่ของ “Magnificent 7”
ข้อสรุปสำคัญคือ ความแข็งแกร่งของกลุ่ม “Magnificent 7” เริ่มขึ้นอยู่กับบริษัทเดียวมากขึ้น
- ภาพรวมยังเติบโตแข็งแกร่ง
- แต่การเติบโตไม่ได้กระจายตัวเท่ากัน
- NVIDIA กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตัวเลขทั้งหมด
นี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทอื่นอ่อนแอ แต่หมายความว่า ความได้เปรียบเหนือทั้งตลาดไม่ชัดเจนเท่าเดิม
การมองตลาดกำลังเปลี่ยนไป
สำหรับนักลงทุน นี่คือการเปลี่ยนมุมมองสำคัญ:
- ไม่ควรมอง “Magnificent 7” เป็นกลุ่มเติบโตเดียวกันทั้งหมด
- ต้องวิเคราะห์รายบริษัทมากขึ้น
- เรื่องเล่าความเหนือกว่าของกลุ่มนี้อ่อนลงหากไม่มี NVIDIA
ภาพราคาและเทคนิค
NVIDIA ซื้อขายเหนือระดับ $200 และอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA 200) ประมาณ 8%
สิ่งนี้เพิ่มโอกาส:
- การทะลุจุดสูงสุดเดิมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2025
- โมเมนตัมยังคงต่อเนื่องหากผลประกอบการยังแข็งแกร่ง
สรุป
“Magnificent 7” ยังเป็นแรงขับหลักของ S&P 500 แต่การเติบโตส่วนใหญ่พึ่งพา NVIDIA
หากไม่รวม NVIDIA ความได้เปรียบของกลุ่มจะลดลงอย่างมาก และภาพการเติบโตของตลาดสหรัฐกำลังเปลี่ยนจากเรื่องเล่า Big Tech ทั้งกลุ่ม ไปสู่การพึ่งพาบริษัทหลักเพียงไม่กี่ตัว
Source: xStation5
Thermo Fisher Scientific ร่วง 3% แม้ผลประกอบการทางการเงินออกมาแข็งแกร่ง 📉
“การเดิมพันครั้งใหญ่” ที่มีค่าสูงสำหรับบทใหม่ของ Apple
Tesla พุ่งขึ้น 4% หลังรายงานผลประกอบการ หนุนบรรยากาศเชิงบวกของตลาดวอลล์สตรีท 📈
มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์เสี่ยง: Microsoft เผชิญแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลสหราชอาณาจักร