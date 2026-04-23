18:44 · 23 เมษายน 2026

🗽 NVIDIA ครองความโดดเด่นในกลุ่ม Big Tech อีกครั้ง

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ฤดูกาลประกาศผลกำไรของสหรัฐกำลังบอกอะไรตลาด?

ช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา แนวคิดหลักบนวอลล์สตรีทคือ “Magnificent 7” เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรส่วนใหญ่ของดัชนี S&P 500 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2026 ชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น

“Magnificent 7” ยังเติบโตแข็งแกร่ง แต่ไม่เท่ากัน

การคาดการณ์ระบุว่า “Magnificent 7” จะมีกำไรเติบโตประมาณ +22.8% YoY
ขณะที่หุ้นที่เหลือใน S&P 500 อีก 493 ตัวคาดว่าจะเติบโต +10.1% YoY

ในภาพรวม กลุ่ม Big Tech ยังดูเหนือกว่าตลาดโดยรวม

แต่ประเด็นสำคัญคือการพึ่งพา NVIDIA อย่างมาก

บทบาทของ NVIDIA มีความสำคัญอย่างยิ่ง

  • เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทั้งใน “Mag 7” และทั้งตลาด
  • หากไม่รวม NVIDIA การเติบโตของ “Magnificent 7” จะลดลงเหลือเพียง +6.4%

นั่นหมายความว่า หากไม่มี NVIDIA กลุ่มนี้จะเติบโตช้ากว่าตลาดรวมเสียอีก

มุมมองตลาด: การเติบโตเริ่มกระจุกตัว

ข้อมูลนี้สะท้อนว่า

  • การเติบโตของ Big Tech ไม่ได้กระจายตัวเหมือนก่อน
  • แต่ถูกขับเคลื่อนอย่างมากโดย AI และโดยเฉพาะ NVIDIA
  • บริษัทอื่นในกลุ่มมีบทบาทต่อภาพรวมน้อยลง

ตลาดโดยรวมไม่ได้อ่อนแออย่างที่หลายคนคิด

อีกมุมที่สำคัญคือ หลังจาก NVIDIA ยังมีบริษัทอย่าง Micron, Eli Lilly, Broadcom และ Sandisk ที่เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้สะท้อนว่าการเติบโตของกำไรเริ่มขยายตัวออกนอกกลุ่ม Big Tech

สรุป

“Magnificent 7” ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ S&P 500 แต่ความแข็งแกร่งของกลุ่มนี้พึ่งพา NVIDIA อย่างมาก

ภาพรวมของตลาดกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตแบบกระจุกตัวใน Big Tech ไปสู่การกระจายตัวมากขึ้นในบางอุตสาหกรรม

สรุปคือ ตลาดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย Big Tech ทั้งกลุ่มเท่ากันอีกต่อไป แต่ถูกกำหนดโดยไม่กี่ตัวแปรหลัก โดยมี NVIDIA เป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุด

Source: XTB Research

รูปแบบเดียวกันยังคงเห็นได้ในประมาณการทั้งปี 2026

แนวโน้มทั้งปี 2026 ยืนยันภาพเดียวกันกับข้อมูลรายไตรมาส

  • คาดการณ์การเติบโตของกำไร “Magnificent 7”: +24.6%
  • หุ้นที่เหลือใน S&P 500: +15.9%

ในภาพรวม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังดูเติบโตได้ดีกว่าตลาด

อย่างไรก็ตาม บทบาทของ NVIDIA ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด

เมื่อไม่รวม NVIDIA:

  • การเติบโตของ “Magnificent 7” ลดลงเหลือ +13.2%
  • ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวม (+15.9%)

หมายความว่า หากไม่มี NVIDIA ความได้เปรียบของกลุ่มนี้แทบหายไป แม้ในมุมมองทั้งปี

การกระจุกตัวของการเติบโตกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญ

จากมุมมองนักลงทุน สิ่งสำคัญคือการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐกำลังกระจุกตัวมากขึ้น

เมื่อการเติบโตพึ่งพาบริษัทเดียวเป็นสัดส่วนสูง:

  • ตลาดจะอ่อนไหวต่อความผิดหวังมากขึ้น
  • แม้การปรับประมาณการเล็กน้อยก็อาจกระทบความเชื่อมั่นได้

สิ่งนี้ยิ่งสำคัญในช่วงที่มูลค่าหุ้นเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูง และความคาดหวังของตลาดค่อนข้างมากแล้ว

การตีความใหม่ของ “Magnificent 7”

ข้อสรุปสำคัญคือ ความแข็งแกร่งของกลุ่ม “Magnificent 7” เริ่มขึ้นอยู่กับบริษัทเดียวมากขึ้น

  • ภาพรวมยังเติบโตแข็งแกร่ง
  • แต่การเติบโตไม่ได้กระจายตัวเท่ากัน
  • NVIDIA กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตัวเลขทั้งหมด

นี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทอื่นอ่อนแอ แต่หมายความว่า ความได้เปรียบเหนือทั้งตลาดไม่ชัดเจนเท่าเดิม

การมองตลาดกำลังเปลี่ยนไป

สำหรับนักลงทุน นี่คือการเปลี่ยนมุมมองสำคัญ:

  • ไม่ควรมอง “Magnificent 7” เป็นกลุ่มเติบโตเดียวกันทั้งหมด
  • ต้องวิเคราะห์รายบริษัทมากขึ้น
  • เรื่องเล่าความเหนือกว่าของกลุ่มนี้อ่อนลงหากไม่มี NVIDIA

ภาพราคาและเทคนิค

NVIDIA ซื้อขายเหนือระดับ $200 และอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA 200) ประมาณ 8%

สิ่งนี้เพิ่มโอกาส:

  • การทะลุจุดสูงสุดเดิมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2025
  • โมเมนตัมยังคงต่อเนื่องหากผลประกอบการยังแข็งแกร่ง

สรุป

“Magnificent 7” ยังเป็นแรงขับหลักของ S&P 500 แต่การเติบโตส่วนใหญ่พึ่งพา NVIDIA

หากไม่รวม NVIDIA ความได้เปรียบของกลุ่มจะลดลงอย่างมาก และภาพการเติบโตของตลาดสหรัฐกำลังเปลี่ยนจากเรื่องเล่า Big Tech ทั้งกลุ่ม ไปสู่การพึ่งพาบริษัทหลักเพียงไม่กี่ตัว

Source: xStation5

