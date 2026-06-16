NVIDIA กำลังมองหาเส้นทางใหม่สู่จีน โดย Vera CPUs อาจกลายเป็นช่องทางการเติบโตใหม่ของบริษัท

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในบทวิเคราะห์ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา NVIDIA กำลังเร่งสร้าง “เส้นทางทางเลือก” เพื่อรักษาการเข้าถึงตลาดจีน หลังมาตรการควบคุมการส่งออกได้ปิดกั้นการเข้าถึงระบบ GPU ระดับสูงของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในตอนนั้นเราได้ชี้ให้เห็นว่า แทนที่จะเป็นการ “กลับเข้าสู่จีน” ผ่านผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท NVIDIA อาจเลือกใช้กลยุทธ์ทางอ้อม ผ่านเซกเมนต์ที่ถูกจำกัดด้านกฎระเบียบน้อยกว่า แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อยู่เช่นเดิม
That scenario is now taking a more concrete shape as NVIDIA deepens its engagement around its Vera CPUs, which the company is actively pitching to selected Chinese clients. According to the latest market reports, NVIDIA has already begun taking orders, with initial deliveries potentially starting as early as August. Importantly, this is not limited to early-stage discussions, as there are also reports of initial pilot deployments, including server configurations used to evaluate performance in data center environments.
The Vera architecture represents a notable shift away from NVIDIA’s most recognizable product lineup. It is a CPU based on the ARM architecture, designed for the next generation of workloads associated with so-called agentic AI, meaning systems capable of executing more complex, multi-step tasks in a partially autonomous manner. In practice, this marks NVIDIA’s entry into a segment traditionally dominated by Intel and AMD, while also operating in a space that is subject to significantly less stringent export restrictions compared to advanced GPU accelerators.
According to available analysis and market information, Vera is expected to deliver a meaningful performance uplift in selected AI-related workloads compared to competing solutions in specific compute scenarios. This is becoming a key selling point in discussions with Chinese data center operators, who remain under pressure to develop domestic technologies while still seeking the most efficient and scalable infrastructure solutions available globally.
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งานในระยะแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นนอกประเทศจีนก่อน เพื่อช่วยให้ NVIDIA ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และค่อย ๆ ผสานแพลตฟอร์มดังกล่าวเข้าสู่ระบบนิเวศลูกค้าของบริษัทในวงกว้างมากขึ้น ก่อนที่ในระยะถัดไป อาจมีการขยายเข้าสู่ตลาดจีนโดยตรง ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน และแนวทางการตีความมาตรการควบคุมการส่งออกในอนาคต
ในมุมมองของตลาด ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการต่อยอดจากแนวโน้มเดิม ที่ NVIDIA ไม่ได้พยายาม “กลับเข้าสู่จีน” ผ่านธุรกิจ GPU แบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่กำลังนิยามรูปแบบการมีส่วนร่วมในตลาดใหม่ทั้งหมด แทนที่จะเผชิญหน้ากับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบโดยตรง บริษัทกำลังเปลี่ยนโฟกัสไปยัง CPUs และโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ เพื่อสร้างช่องทางการขยายธุรกิจที่ยืดหยุ่นและอ้อมข้อจำกัดมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญ โดยแรงกดดันหลักมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตเทคโนโลยีภายในจีน รวมถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์ทางเลือกในประเทศที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA ในระยะยาว ส่งผลให้การนำ Vera มาใช้งานในช่วงแรกมีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในลักษณะเฉพาะกลุ่มและเชิงทดลอง และท้ายที่สุดแล้ว โครงการนี้จะสามารถเปิดบทใหม่ของการเติบโตได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นเรื่อย ๆ
Źródło: xStation5
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