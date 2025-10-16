ข่าวเด่น: ดัชนี NY Empire สูงกว่าคาด ขณะที่ EUR/USD แกว่งตัวจำกัด 📌

- ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (NY Empire State Manufacturing Index) เดือนตุลาคม
Actual: 10.7
Forecast: -1.8
Previous: -8.7
ดัชนีการผลิตของ Fed นิวยอร์กฟื้นตัวอย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม สู่ระดับ 10.7 หลังจากติดลบ -8.7 ก่อนหน้าและคาด -1.8 สะท้อนการกลับมาของการเติบโตอย่างอ่อน ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม:
คำสั่งซื้อใหม่และการจัดส่งสินค้า: ปรับตัวดีขึ้น
การจ้างงาน: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยสั้นลง
แรงกดดันด้านราคา: ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบและราคาขายเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น
ความพร้อมของซัพพลาย: ลดลงเล็กน้อย
แผนการลงทุนด้านทุน: ยังคงอ่อนตัว
ความเชื่อมั่นธุรกิจ: แข็งแกร่งขึ้น เกือบครึ่งของบริษัทคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น, คำสั่งซื้อเพิ่ม, และแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเดือนต่อ ๆ ไป
