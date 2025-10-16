อ่านเพิ่มเติม
08:42 · 16 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี NY Empire สูงกว่าคาด ขณะที่ EUR/USD แกว่งตัวจำกัด 📌

ประเด็นหลัก
  • ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (NY Empire State Manufacturing Index) เดือนตุลาคม

ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (NY Empire State Manufacturing Index) เดือนตุลาคม

  • Actual: 10.7

  • Forecast: -1.8

  • Previous: -8.7

ดัชนีการผลิตของ Fed นิวยอร์กฟื้นตัวอย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม สู่ระดับ 10.7 หลังจากติดลบ -8.7 ก่อนหน้าและคาด -1.8 สะท้อนการกลับมาของการเติบโตอย่างอ่อน ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • คำสั่งซื้อใหม่และการจัดส่งสินค้า: ปรับตัวดีขึ้น

  • การจ้างงาน: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยสั้นลง

  • แรงกดดันด้านราคา: ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบและราคาขายเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น

  • ความพร้อมของซัพพลาย: ลดลงเล็กน้อย

  • แผนการลงทุนด้านทุน: ยังคงอ่อนตัว

  • ความเชื่อมั่นธุรกิจ: แข็งแกร่งขึ้น เกือบครึ่งของบริษัทคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น, คำสั่งซื้อเพิ่ม, และแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเดือนต่อ ๆ ไป

 

 

17 ตุลาคม 2025, 16:33

17 ตุลาคม 2025, 13:58

17 ตุลาคม 2025, 13:41

17 ตุลาคม 2025, 09:02

