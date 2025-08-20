ตลาดเด่นวันนี้ - NZDUSD

ตามคาดการณ์ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 3% ส่งผลให้ค่าเงิน NZDUSD ร่วงเกือบ -1.2% วันนี้ พร้อมกันนี้ RBNZ ยังได้เผยเส้นทางดอกเบี้ยใหม่ บ่งชี้ว่า OCR อาจลดลงไปแตะ 2.5% ภายในเดือนมีนาคม 2026 หมายความว่าตลาดควรคาดการณ์การปรับลดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดพื้นฐาน
การตัดสินใจไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินลงมติ 4–2 เสียง เห็นชอบการลด 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่อีก 2 เสียงต้องการลดแรงกว่านั้นที่ 50 จุด
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ตลาดตอบสนองทันที ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดหุ้นเวลลิงตันดีดตัวแรง ดัชนีหลักพุ่งขึ้นกว่า 1.5%
การลดดอกเบี้ยครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อ โดย CPI รายปีสิ้นสุดไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.7% RBNZ คาดว่าเงินเฟ้อจะขยับขึ้นชั่วคราวสู่ 3% ในไตรมาส 3 ก่อนจะกลับสู่ระดับ 2% ภายในหนึ่งปี
รัฐบาลให้การสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว รัฐมนตรีการคลัง Nicola Willis เน้นว่าต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ กระตุ้นภาคก่อสร้าง สร้างงาน และเพิ่มรายได้ครัวเรือน
NZDUSD (กราฟรายวัน)
ค่าเงินนิวซีแลนด์ยังคงถูกกดดัน โดยคู่ NZDUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ 0.582 และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 (เส้นสีแดง) แล้ว
Source: xStation5