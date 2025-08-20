อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - NZDUSD

15:07 20 สิงหาคม 2025

ตามคาดการณ์ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 3% ส่งผลให้ค่าเงิน NZDUSD ร่วงเกือบ -1.2% วันนี้ พร้อมกันนี้ RBNZ ยังได้เผยเส้นทางดอกเบี้ยใหม่ บ่งชี้ว่า OCR อาจลดลงไปแตะ 2.5% ภายในเดือนมีนาคม 2026 หมายความว่าตลาดควรคาดการณ์การปรับลดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดพื้นฐาน

การตัดสินใจไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินลงมติ 4–2 เสียง เห็นชอบการลด 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่อีก 2 เสียงต้องการลดแรงกว่านั้นที่ 50 จุด

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ตลาดตอบสนองทันที ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดหุ้นเวลลิงตันดีดตัวแรง ดัชนีหลักพุ่งขึ้นกว่า 1.5%

การลดดอกเบี้ยครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อ โดย CPI รายปีสิ้นสุดไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.7% RBNZ คาดว่าเงินเฟ้อจะขยับขึ้นชั่วคราวสู่ 3% ในไตรมาส 3 ก่อนจะกลับสู่ระดับ 2% ภายในหนึ่งปี

รัฐบาลให้การสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว รัฐมนตรีการคลัง Nicola Willis เน้นว่าต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ กระตุ้นภาคก่อสร้าง สร้างงาน และเพิ่มรายได้ครัวเรือน

NZDUSD (กราฟรายวัน)
ค่าเงินนิวซีแลนด์ยังคงถูกกดดัน โดยคู่ NZDUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ 0.582 และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 (เส้นสีแดง) แล้ว

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก