เทรดเด่น: NZDUSD

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 2.25% ตรงตามคาดการณ์ของตลาด ซึ่งมีแนวโน้มเป็นก้าวสุดท้ายของวัฏจักรผ่อนคลายที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2024
การตัดสินใจเกิดขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ CPI อยู่ที่ 3% ซึ่งเป็นระดับบนของกรอบเป้าหมาย 1–3% และคาดว่าจะชะลอลงสู่ราว 2% ภายในกลางปี 2026 เศรษฐกิจนิวซีแลนด์หดตัว 0.9% ในไตรมาส 2 แต่ RBNZ มองว่าการอ่อนตัวดังกล่าวเป็นปัจจัยชั่วคราวและเกิดจากความผิดเพี้ยนตามฤดูกาล โดยประมาณการล่าสุดบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในระดับปานกลาง คณะกรรมการมีมติ 5 ต่อ 1 เห็นชอบให้ลดดอกเบี้ย 25 จุด พร้อมย้ำว่าทิศทางในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
ระหว่างการแถลงข่าว ผู้ว่าการรักษาการ Christian Hawkesby ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับเข้าสู่ “ภาวะนโยบายการเงินที่น่าเบื่อ” มากขึ้น โดยหวังว่าภายในปี 2026 RBNZ จะไม่อยู่บนพาดหัวข่าวอีกต่อไป เงินเฟ้อจะขยับเข้าใกล้ 2% และการเติบโตเศรษฐกิจจะกลับสู่ภาวะปกติ เขาชี้ว่าแม้ความเสี่ยงยังสมดุล—จากปัจจัยเงินเฟ้อโลกและความไม่แน่นอนทางการเมือง—แต่ความคาดหวังเงินเฟ้อภายในประเทศมีเสถียรมากขึ้น และตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณทรงตัว พร้อมย้ำว่าทุกทางเลือกยัง “อยู่บนโต๊ะ” แต่ประมาณการหลักยังไม่รวมการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ตลาดมองการลดดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายควบคู่ถ้อยแถลงเชิงสมดุลว่า “น้อยกว่าที่คาดว่าจะผ่อน” ส่งผลให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังประกาศและงานแถลงข่าว NZD แข็งค่าราว 1.10% เทียบดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นสกุลเงินแข็งแรงที่สุดในกลุ่ม G10 สะท้อนความเชื่อของนักลงทุนว่าวัฏจักรผ่อนคลายน่าจะใกล้จบลง และ RBNZ กำลังส่งสัญญาณความมั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
ข่าวเด่นวันนี้
โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ