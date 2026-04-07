ตลาดเด่นวันนี้: OIL (07.04.2026)

- น้ำมันดิบยังคงเป็นสินทรัพย์หลักในสัปดาห์นี้ และทุกข่าวจากตะวันออกกลางล้วนกระตุ้นความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงในทันที WTI กำลังเข้าใกล้ระดับ 116 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่สัญญา Brent ส่งมอบเดือนมิถุนายนได้ทะลุระดับ 111 ดอลลาร์แล้ว Saudi Aramco ได้กำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการ (OSP) สำหรับน้ำมัน Arab Light ที่ส่งไปยังเอเชีย โดยมีพรีเมียมสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 19.50 ดอลลาร์เหนือเกณฑ์อ้างอิง Oman/Dubai เทียบกับเพียง 2.50 ดอลลาร์เมื่อหนึ่งเดือนก่อน
- วันนี้เวลา 12:00 GMT (03:00 น. ตามเวลาโปแลนด์ของวันพุธ) “เส้นตายสุดท้าย” อีกเส้นหนึ่งของทรัมป์ต่ออิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซจะหมดอายุลง เขาขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งของประเทศนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ระบุว่าการเจรจายัง “ดำเนินไปได้ดี” หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าวอชิงตันกำลังวางแผนการโจมตีแบบแม่นยำต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ขณะที่อิสราเอลได้อนุมัติรายชื่อเป้าหมายที่อัปเดตแล้วในฐานะแผนสำรอง ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตื่นตัวสูง
- บรรยากาศเชิงลบยิ่งเพิ่มขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อศูนย์ปิโตรเคมีของซาอุดีอาระเบียในเมืองจูเบล โดยโรงงานดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณ 7% ของ GDP ซาอุดีอาระเบีย แม้ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธของริยาดจะสามารถสกัดขีปนาวุธทั้ง 7 ลูกได้ทั้งหมด
- อย่างไรก็ตาม ภาพพื้นฐานมีความซับซ้อนมากกว่าที่ราคาแสดงให้เห็น ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าช่วงใดนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง โดยอาศัยข้อตกลงทวิภาคีระหว่างอิหร่านกับอินเดีย ปากีสถาน จีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย แม้ว่าประเด็นเรื่องประกันภัยเรือและรายละเอียดของข้อตกลงยังไม่ชัดเจน
- ราคาน้ำมันตอบสนองต่อข่าวเหล่านี้ด้วยความผันผวนที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับไม่กี่วันก่อน เนื่องจากตลาดเข้าสู่โซนอุปทานที่แข็งแกร่ง และเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปิดเส้นทางบางส่วนอีกครั้ง OPEC+ ได้ตกลงในการประชุมสุดสัปดาห์ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต 206,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม แต่จะทำก็ต่อเมื่อช่องแคบเปิดอีกครั้ง ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของราคาในกรณีที่ความตึงเครียดคลี่คลาย
- รัสเซียซึ่งกำลังเผชิญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของตนจากยูเครนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญด้านอุปทาน เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่าอิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลดกำลังการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ทุกสายตาจับจ้องไปที่วอชิงตันและเตหะรานในคืนนี้ - ตลาดยังคงถูก “จับเป็นตัวประกัน” โดยทวีตเดียวที่สรุปเรื่อง “เส้นตาย” ของสื่อสารมวลชน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสามเส้น ได้แก่ EMA 50 วัน, EMA 100 วัน และ EMA 200 วัน ยังคงรวมตัวกันอยู่บริเวณช่วง 74-79 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาปัจจุบันกำลังซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมากกว่า 45% ถือเป็นความเบี่ยงเบนที่รุนแรงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์
ดัชนี RSI(14) อยู่ในระดับสูงถึง 86.67 ซึ่งเป็นระดับ “ซื้อมากเกินไป” อย่างชัดเจน และยังสูงกว่าจุดสูงสุดของ RSI ในปี 2022 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทำให้แรงกดดันด้านอุปสงค์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์นี้ไม่สามารถลดลงได้ แหล่งที่มา: xStation
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉