OIL: oil prices are down more than 22% from recent highs 📌

- น้ำมันปรับตัวลดลง: Brent 94.30 ดอลลาร์สหรัฐ, WTI 90.80 ดอลลาร์สหรัฐ – พรีเมียมความเสี่ยงเริ่มหายไป
- ตลาดกำลังสะท้อนความคืบหน้าล่วงหน้าก่อนการเจรจารอบถัดไประหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน (วันพฤหัสบดี)
- ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าการแก้ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาหยุดยิง
- แวนซ์ชี้ถึงความเป็นไปได้ของ “ข้อตกลงใหญ่” และความคืบหน้าในการเจรจา
- เรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า 100 ลำกำลังมุ่งหน้าไปยังสหรัฐฯ สะท้อนการปรับโครงสร้างด้านอุปทาน
- ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการไหลเวียนพลังงานของโลก
ตลาดน้ำมันกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่อย ๆ ลดลง ส่งผลให้ราคา Brent ปรับลงมาอยู่ที่ 94.30 ดอลลาร์สหรัฐ และ WTI อยู่ที่ 90.80 ดอลลาร์สหรัฐ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อแนวทางการแก้ปัญหาผ่านการทูต
ขณะนี้ตลาดเข้าสู่โหมด “ความคาดหวังข้อตกลง” อย่างชัดเจน ก่อนการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่จะมีขึ้นปลายสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดี Donald Trump สนับสนุนมุมมองนี้ โดยระบุว่าความขัดแย้ง “ใกล้จะจบลงแล้ว” และส่งสัญญาณว่าอาจไม่จำเป็นต้องขยายเวลาหยุดยิง ขณะที่รองประธานาธิบดี JD Vance กล่าวถึง “ความคืบหน้าที่สำคัญ” และแนวคิด “grand bargain” ซึ่งรวมถึงการเปิดทางให้อิหร่านกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกแลกกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์
ในช่วงสองวันที่ผ่านมา พฤติกรรมตลาดยืนยันความคาดหวังเชิงบวกนี้ โดยตลาดหุ้นฟื้นตัวแรง ดัชนีสหรัฐฯ ขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ในทางกลับกัน ตลาดพลังงานเป็นกลุ่มที่ตอบสนองชัดเจนที่สุด ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า โดย WTI ลดลงมากกว่า 22% จากจุดพีค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงเปราะบาง เนื่องจากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังถูกจำกัด และความล้มเหลวของการเจรจาอาจทำให้แนวโน้มกลับทิศได้อย่างรวดเร็ว การที่เรือบรรทุกน้ำมันเปล่ามากกว่า 100 ลำมุ่งหน้าไปยังสหรัฐฯ สะท้อนการปรับโครงสร้างซัพพลายมากกว่าการกลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบ
แม้ sentiment โดยรวมจะดีขึ้น แต่ตลาดยังคงอยู่ระหว่างความหวังและความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้าง ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นสามารถลดพรีเมียมความเสี่ยงลงได้ในระยะยาว แต่ประเด็นสำคัญ เช่น ข้อตกลงนิวเคลียร์และอิทธิพลในภูมิภาคยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจน ในภาพรวม น้ำมันยังคงเป็นตัวชี้วัดความอ่อนไหวของตลาดสูงที่สุด โดยปรับตัวลงตามข่าวเชิงบวก แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการรีบาวด์แรงหากสถานการณ์กลับตึงเครียดอีกครั้ง
