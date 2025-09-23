ตลาดเด่นวันนี้ : OIL.WTI

น้ำมันดิบ WTI เผชิญแรงกดดันในวันนี้ หลังจากรัฐบาลกลางอิรักและรัฐบาลภูมิภาคเคอร์ดิสถานสามารถบรรลุข้อตกลงสำคัญในการ กลับมาเดินสายส่งน้ำมันดิบผ่านท่อไปยังตุรกี อีกครั้ง ซึ่งถูกปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับรายได้และสิทธิทางกฎหมายจากการส่งออก
ข้อตกลงเบื้องต้นอนุญาตให้ส่งออกได้ประมาณ 230,000 บาร์เรลต่อวัน โดยยังต้องรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรีอิรัก และการเจรจากับผู้ประกอบการน้ำมันต่างชาติ (เช่น DNO และ Genel Energy) เกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ ขณะนี้ได้มีการเริ่มดำเนินงานด้านเทคนิคแล้ว และคาดว่าการส่งออกจะกลับมาได้ภายใน 48 ชั่วโมง หากไม่มีความล่าช้าเพิ่มเติม
การกลับมาของอุปทานนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศสมาชิก OPEC พยายามฟื้นคืนส่วนแบ่งทางการตลาด และยิ่งเพิ่มความคาดหวังต่อภาวะ น้ำมันล้นตลาดทั่วโลก การปิดท่อก่อนหน้านี้มีสาเหตุจากการชี้ขาดทางกฎหมาย ซึ่งตุรกีถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้อิรักจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ จากการส่งออกน้ำมันของชาวเคิร์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเจรจาเรื่องค่าชดเชยเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไป
การเปิดท่อส่งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ ราคาน้ำมันยังคงอ่อนตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับปัจจัยอุปทานที่กลับมาและผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมตลาด
น้ำมันดิบ WTI กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง
หลังจากช่วงราคาผันผวน น้ำมันดิบ WTI ได้กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอีกครั้ง ภายหลังการแก้ไขปัญหาการกลับมาส่งออกของอิรักและเคอร์ดิสถาน
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 61.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (EMA 50, 100, 200)
ดัชนี RSI อยู่ที่ 42 สะท้อนแรงขายในระดับปานกลาง
ราคายังซื้อขายอยู่ในกรอบล่างของ Bollinger Bands 14 ช่วง ซึ่งบ่งชี้แรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้นและยืนยันการกลับสู่แนวโน้มขาลงโดยรวม
