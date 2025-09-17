อ่านเพิ่มเติม

OIL.WTI ปรับขึ้น 1.2% ได้แรงหนุนจากความเสี่ยงการหยุดชะงักการผลิตในรัสเซีย 📈

08:49 17 กันยายน 2025

OIL.WTI ปรับขึ้น 1.2% จากความเสี่ยงการหยุดชะงักการผลิตในรัสเซีย 📈

  • ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West-Texas Intermediate (OIL.WTI) เคลื่อนไหวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงต่ออุปทานรัสเซียจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน
  • Transneft ของรัสเซีย เตือนผู้ผลิตเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลดกำลังผลิต หลังจากการโจมตีซ้ำที่ท่าเรือส่งออกและโรงกลั่น
  • นักวิเคราะห์ระบุว่าการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญ เช่น Primorsk มีเป้าหมายเพื่อจำกัดความสามารถในการส่งออกของรัสเซีย และอาจกดดันราคาน้ำมันโลกให้ปรับขึ้น
  • Goldman Sachs ประเมินว่ากำลังการกลั่นของรัสเซียราว 300,000 บาร์เรลต่อวันถูกกระทบในเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน
  • แม้จะมีความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตร แต่ผู้ซื้อในเอเชียยังคงสนใจน้ำมันรัสเซีย ทำให้การลดกำลังผลิตที่คาดการณ์ไว้ไม่มากนัก
  • สหรัฐฯ ยังไม่ใช้มาตรการภาษีเพิ่มเติมต่อจีนสำหรับการซื้อน้ำมันรัสเซีย เว้นแต่ยุโรปจะใช้มาตรการคล้ายกันต่อจีนและอินเดีย
  • คาดว่าปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ลดลงราว 6.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกกลับจากการเพิ่มก่อนหน้า โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก EIA จะเผยแพร่วันพุธ
  • นักวิเคราะห์ที่ Reuters อ้างถึง คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ จะลดลง ขณะที่น้ำมันดีสทิลเลตอาจเพิ่มขึ้น
  • ตลาดยังจับตาการประชุม Fed 16–17 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

OIL.WTI (H1 interval)

Source: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

