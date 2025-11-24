อ่านเพิ่มเติม
15:37 · 24 พฤศจิกายน 2025

ตลาดเด่นวันนี้: OIL.WTI (24.11.2025)

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาน้ำมันเปิดสัปดาห์ด้วยแรงขายเล็กน้อย ต่อเนื่องจากการปรับลง 3% ในสัปดาห์ก่อน ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย–ยูเครน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลด 0.25% มาอยู่ที่ 57.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ปธน.ทรัมป์กำลังกดดันให้รับร่างข้อเสนอเพื่อสันติภาพฉบับปรับแก้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขายในตลาดน้ำมันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดมองมากขึ้นว่าข้อตกลงอาจเป็นเส้นทางไปสู่การผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นและเพิ่มอุปทานในตลาดโลก แม้ว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในระยะสั้นจะทำให้ตลาดตึงตัว — โดยมีน้ำมันดิบรัสเซียเกือบ 48 ล้านบาร์เรลติดค้างอยู่กลางทะเล — แต่มุมมองหลักของตลาดยังคงเป็นว่า หากมีข้อตกลง ปริมาณเหล่านี้จะกลับเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

แนวโน้มการกลับมาของน้ำมันรัสเซียเกิดขึ้นในช่วงที่ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังเปราะบาง ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินสหรัฐฯ ยังคงกดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง แม้ถ้อยแถลงจาก John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก จะทำให้ตลาดกลับมาคาดหวังการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอีกครั้ง โดยตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ที่ 71%

วันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นเส้นตายสำคัญของการเจรจาสันติภาพ ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ หากเกิดความคืบหน้าครั้งใหญ่ อาจเพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานให้กับตลาดน้ำมัน

 

 

26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

ข่าวเด่นวันนี้
26 พฤศจิกายน 2025, 09:17

ฟิวเจอร์สกาแฟฟื้นตัว รับแรงหนุนจากภาวะแห้งแล้งในบราซิล 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:15

EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:14

ก๊าซธรรมชาติร่วง 4% ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนในสหรัฐฯ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก