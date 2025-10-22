โกโก้ดีดตัวขึ้นจากข้อมูลการบดในอเมริกาเหนือ และการส่งออกของไอวอรี่โคสต์ที่ชะลอตัว 📈

-
Cocoa bean exports from the Ivory Coast fell 31% year-over-year between October 1 and 19.
Cocoa futures recently hit 20-month lows.
Cocoa grinding data show a 17% year-over-year decline in Asia (the lowest level in 9 years) and an almost 5% year-over-year drop in Europe (the lowest in 10 years).
The North American grind report surprised with a year-over-year increase of more than 3%.
Cocoa prices are attempting to rebound from multi-month lows despite negative fundamental news.
Production in the 2025/2026 harvest season is expected to increase.
โกโก้ (COCOA) พยายามฟื้นตัวหลังจากการเทขายหนักที่กดให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICE ร่วงลงต่ำกว่า 6,000 ดอลลาร์ต่อตัน ความกังวลหลักของตลาดในขณะนี้มาจากข้อมูลการบดโกโก้ (Cocoa Grind) ที่อ่อนแอในเอเชียและยุโรป ซึ่งลดลงกว่า 17% และ 4.8% ตามลำดับ สะท้อนถึงปัญหาด้านอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลจากอเมริกาเหนือกลับเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะระดับเกือบ 112,800 ตัน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
นอกจากรายงานการบดโกโก้ในสหรัฐฯ — ที่ตอนแรกไม่ได้ส่งผลต่อตลาดมาก — การดีดตัวของราคาในช่วงหลังส่วนหนึ่งมาจากการปิดสถานะชอร์ต (Short Covering) หลังมีสัญญาณว่าการส่งออกโกโก้จากโกตดิวัวร์ (Ivory Coast) ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มชะลอตัว
ตามข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เกษตรกรในโกตดิวัวร์ส่งออกโกโก้ 133,209 ตัน จากท่าเรือ ระหว่างวันที่ 1–19 ตุลาคมของฤดูกาลใหม่ ลดลง 31% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 192,804 ตัน
COCOA (กรอบเวลา D1)
ข้อมูลการบดโกโก้บ่งชี้ว่า จำนวนผู้ซื้อทั่วโลกลดลงหลังจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแบบพาราโบลิก ซึ่งส่งผลให้ราคาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแอฟริกาตะวันตกเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น และคาดว่าผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน
นอกจากนี้ รัฐบาลของโกตดิวัวร์และกานาเพิ่งปรับขึ้นราคารับซื้อเมล็ดโกโก้จากเกษตรกร ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการขายเพิ่มขึ้นและช่วยเสริมอุปทานในตลาด
ดัชนี RSI ในกราฟรายชั่วโมงยังอยู่ต่ำกว่า 30 สะท้อนถึงมุมมองเชิงลบของตลาดต่อการฟื้นตัวของราคาในระยะกลาง
อย่างไรก็ตาม ข่าวลบส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกสะท้อนไปในราคามากแล้ว ขณะที่ปัจจัยบวกบางอย่าง — เช่น การส่งออกที่ชะลอตัวของโกตดิวัวร์ และข้อมูลการบดที่สูงขึ้นในอเมริกาเหนือ — อาจช่วยสร้างสมดุลให้ตลาดชั่วคราว
Source: xStation5
Looking at speculative fund positioning, data indicate that speculators have built their largest short position since autumn 2023; net positioning has fallen to levels signaling a “market oversold” condition.
Source: XTB Research, ICE Europe
