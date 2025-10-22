อ่านเพิ่มเติม
08:45 · 22 ตุลาคม 2025

โกโก้ดีดตัวขึ้นจากข้อมูลการบดในอเมริกาเหนือ และการส่งออกของไอวอรี่โคสต์ที่ชะลอตัว 📈

ประเด็นหลัก
COCOA
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • Cocoa bean exports from the Ivory Coast fell 31% year-over-year between October 1 and 19.

  • Cocoa futures recently hit 20-month lows.

  • Cocoa grinding data show a 17% year-over-year decline in Asia (the lowest level in 9 years) and an almost 5% year-over-year drop in Europe (the lowest in 10 years).

  • The North American grind report surprised with a year-over-year increase of more than 3%.

  • Cocoa prices are attempting to rebound from multi-month lows despite negative fundamental news.

  • Production in the 2025/2026 harvest season is expected to increase.

โกโก้ (COCOA) พยายามฟื้นตัวหลังจากการเทขายหนักที่กดให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICE ร่วงลงต่ำกว่า 6,000 ดอลลาร์ต่อตัน ความกังวลหลักของตลาดในขณะนี้มาจากข้อมูลการบดโกโก้ (Cocoa Grind) ที่อ่อนแอในเอเชียและยุโรป ซึ่งลดลงกว่า 17% และ 4.8% ตามลำดับ สะท้อนถึงปัญหาด้านอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลจากอเมริกาเหนือกลับเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะระดับเกือบ 112,800 ตัน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้

นอกจากรายงานการบดโกโก้ในสหรัฐฯ — ที่ตอนแรกไม่ได้ส่งผลต่อตลาดมาก — การดีดตัวของราคาในช่วงหลังส่วนหนึ่งมาจากการปิดสถานะชอร์ต (Short Covering) หลังมีสัญญาณว่าการส่งออกโกโก้จากโกตดิวัวร์ (Ivory Coast) ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มชะลอตัว
ตามข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เกษตรกรในโกตดิวัวร์ส่งออกโกโก้ 133,209 ตัน จากท่าเรือ ระหว่างวันที่ 1–19 ตุลาคมของฤดูกาลใหม่ ลดลง 31% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 192,804 ตัน

COCOA (กรอบเวลา D1)

ข้อมูลการบดโกโก้บ่งชี้ว่า จำนวนผู้ซื้อทั่วโลกลดลงหลังจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแบบพาราโบลิก ซึ่งส่งผลให้ราคาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแอฟริกาตะวันตกเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น และคาดว่าผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ รัฐบาลของโกตดิวัวร์และกานาเพิ่งปรับขึ้นราคารับซื้อเมล็ดโกโก้จากเกษตรกร ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการขายเพิ่มขึ้นและช่วยเสริมอุปทานในตลาด
ดัชนี RSI ในกราฟรายชั่วโมงยังอยู่ต่ำกว่า 30 สะท้อนถึงมุมมองเชิงลบของตลาดต่อการฟื้นตัวของราคาในระยะกลาง

อย่างไรก็ตาม ข่าวลบส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกสะท้อนไปในราคามากแล้ว ขณะที่ปัจจัยบวกบางอย่าง — เช่น การส่งออกที่ชะลอตัวของโกตดิวัวร์ และข้อมูลการบดที่สูงขึ้นในอเมริกาเหนือ — อาจช่วยสร้างสมดุลให้ตลาดชั่วคราว

Source: xStation5

Looking at speculative fund positioning, data indicate that speculators have built their largest short position since autumn 2023; net positioning has fallen to levels signaling a “market oversold” condition.

Source: XTB Research, ICE Europe

24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:30

วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 11:15

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 10:58

IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก