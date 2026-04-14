โลหะมีค่ากลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้ง 📉 ทองคำและเงินถูกกดดันจากความต้องการดอลลาร์ 🟡

ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ ราคาทองคำร่วงลงถึง 3% มาอยู่ที่ประมาณ 4,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจาก JD Vance ผู้เจรจาหลักของสหรัฐฯ ประกาศว่าการเจรจากับอิหร่านล้มเหลว โดยภายหลัง Donald Trump ได้ประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 16:00 น. ตามเวลา CET พร้อมยืนยันว่าจะ “กำจัดเรือของอิหร่านทันที” หากพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมดังกล่าว
ทองคำ (GOLD) พบแรงรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA100; สีม่วงเข้ม) แต่แนวต้านที่ EMA30 (สีม่วงอ่อน) ยังคงกดดันไม่ให้ราคาสามารถเบรกออกจากแนวโน้มขาลงได้อย่างแท้จริง
การเจรจาล้มเหลว ทำลายความหวังในการกลับสู่ภาวะปกติ
ฝั่งอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯ ว่ามีจุดยืนแบบ “เรียกร้องสูงสุด” (maximalist) ในการเจรจา โดยประเด็นขัดแย้งหลักยังคงอยู่ที่เรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า แม้จะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่สหรัฐฯ กลับเปลี่ยนเงื่อนไขอยู่ตลอด จนนำไปสู่ความล้มเหลวของการเจรจาในที่สุด
ความตึงเครียดที่กลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ (ปัจจุบัน +7.5% อยู่ที่ 101 ดอลลาร์) โดยก่อนหน้านี้ตลาดเคยคลายความกังวลชั่วคราว หลังรายงานของ New York Post ระบุว่าอิหร่านอาจพิจารณายุติโครงการนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ออกมาชี้แจงภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากข้อเสนอของ JD Vance ไม่ใช่พัฒนาการใหม่แต่อย่างใด
สัญญาทองคำและเงินสามารถฟื้นตัวจากการปรับตัวลงช่วงต้นตลาดได้บางส่วน แต่การพุ่งขึ้นของความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ได้กระตุ้นให้เกิดภาวะ “ไหลเข้าสู่ดอลลาร์” (flight to the dollar) ตามตำรา ความเสี่ยงที่ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดเป็นเวลานานยิ่งเพิ่มโอกาสที่แรงกดดันด้านราคาจะยืดเยื้อ ซึ่งอาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อเนื่องจะลดความน่าสนใจของสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อย่างพันธบัตร โดยเฉพาะในระดับราคาปัจจุบัน
การกลับมาของการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน (OIL) เกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของความต้องการดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นที่ยังจำกัดของดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของความขัดแย้ง หลังจากการเจรจาล้มเหลว
📈 US2000 ฟื้นตัวขึ้น 1%
