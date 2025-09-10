โปแลนด์สอยโดรนรัสเซีย รอตลาดตอบสนองหรือไม่? 🚨📉

เวลาประมาณตี 2 น่านฟ้าโปแลนด์ถูกละเมิดโดยโดรนโจมตีของรัสเซียหรือที่รู้จักในชื่อ “Shahed” หลายลำบินเข้ามาในอาณาเขต ส่วนใหญ่ถูกสอยตก แต่บางลำตกลงและเกิดการระเบิด ความเสียหายเกิดขึ้นบางจุด แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ตลาดการเงินตอบสนองด้วยการอ่อนค่าของสกุลเงินซวอตีโปแลนด์ (PLN) โดยคู่เงิน USDPLN และ EURPLN เพิ่มขึ้นราว 0.4% ขณะที่ดัชนี WIG20 เปิดตลาดลดลง 0.6%
ข้อมูลสำคัญ
กองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัดกั้น
ยืนยันแล้วว่ามีโดรนรบ 10 ลำข้ามพรมแดน
บ้านเดี่ยวในหมู่บ้าน Wyryki ใกล้เมือง Lublin ถูกโจมตี แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ
สมาชิกกองกำลังป้องกันดินแดน (WOT) ได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มความพร้อม โดยกองร้อยในจังหวัดชายแดนและ Mazovia ต้องรายงานตัวภายใน 6 ชั่วโมง
นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ ทัสก์ เรียกประชุมคณะรัฐบาลฉุกเฉิน
โดรนมาจากชายแดนยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะนี้ลักษณะการโจมตียังไม่บ่งชี้ว่าเป็นการรุกรานแบบเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม วันศุกร์นี้จะเริ่มการซ้อมรบ “Zapad 2025” โดยมีทหารรัสเซียและเบลารุส 30,000 นายฝึกซ้อมยึดครอง Suwalki Gap ซึ่งตรงกับวันครบรอบการรุกรานโปแลนด์เมื่อ 17 กันยายน 1939 ที่มีนัยสำคัญต่อรัสเซีย