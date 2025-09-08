OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 137 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม 🛢️

OPEC+ จะเพิ่มการผลิตน้ำมันขึ้น 137 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม โดยเริ่มคลายการลดกำลังการผลิตอาสาสมัคร 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเดิมกำหนดไว้จนถึงปี 2026 ขณะที่การลดกำลังการผลิตแบบกว้างขึ้นประมาณ 2.0 ล้านบาร์เรลต่อวันยังคงอยู่
กลุ่มนี้ได้เพิ่มโควตาแล้วประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน เนื่องจากเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการปกป้องราคาไปสู่การฟื้นส่วนแบ่งตลาด สมาชิกหลัก 8 ประเทศ (รวมถึงซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย อิรัก UAE คูเวต คาซัคสถาน แอลจีเรีย และโอมาน) จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคมเพื่อกำหนดนโยบายสำหรับเดือนพฤศจิกายน โดยเปิดทุกทางเลือกไว้
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สถานการณ์อุปทานมีแนวโน้มขยายตัว แม้ก่อนการประชุมล่าสุด EIA ก็ได้คาดการณ์ว่ามีอุปทานส่วนเกินประมาณ 3 ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 จนถึงสิ้นปี 2026 การเติบโตเพิ่มเติมนอก OPEC+ (สหรัฐ แคนาดา อาร์เจนตินา) ทำให้ความเป็นไปได้ของสถานการณ์อุปทานเกินปรากฏในไตรมาส 4/ไตรมาส 1 สูงขึ้น โดยซาอุดีอาระเบียดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเพิ่มการผลิต
การตอบสนองของราคาน้ำมันค่อนข้างเบาบาง ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงไปแล้วในวันศุกร์ก่อนการประชุม OPEC+ วันอาทิตย์ และหลังจากที่มีข้อมูลคลังน้ำมันสหรัฐที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด น้ำมันดิบ WTI ลดลงไปที่ 61.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม การขายทำกำไรวันศุกร์เกือบถูกชดเชยทั้งหมดแล้ว วันนี้น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.40% ไปอยู่ที่ 62.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล