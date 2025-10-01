ข่าวเด่น: OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters เรื่องการเพิ่มกำลังผลิต 🔔

OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters – ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัว
สำนักงานเลขาธิการ OPEC ออกแถลงการณ์วันนี้ ปฏิเสธรายงานของ Reuters ที่ระบุว่า OPEC และพันธมิตรวางแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ 500,000 บาร์เรลต่อวัน ในการประชุมวันอาทิตย์
OPEC ระบุว่า:
"ขณะนี้ยังไม่มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมที่จะมาถึง ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการ OPEC จึงขอเรียกร้องสื่อให้รายงานด้วยความถูกต้องและรับผิดชอบ เพื่อลดความเกรงกลัวหรือข่าวลือที่ไม่จำเป็นในตลาดน้ำมัน"
ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ โดย Brent กลับขึ้นมาที่ 62.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มา: xStation5