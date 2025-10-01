อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters เรื่องการเพิ่มกำลังผลิต 🔔

08:36 1 ตุลาคม 2025

OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters – ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัว

สำนักงานเลขาธิการ OPEC ออกแถลงการณ์วันนี้ ปฏิเสธรายงานของ Reuters ที่ระบุว่า OPEC และพันธมิตรวางแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ 500,000 บาร์เรลต่อวัน ในการประชุมวันอาทิตย์

OPEC ระบุว่า:
"ขณะนี้ยังไม่มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมที่จะมาถึง ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการ OPEC จึงขอเรียกร้องสื่อให้รายงานด้วยความถูกต้องและรับผิดชอบ เพื่อลดความเกรงกลัวหรือข่าวลือที่ไม่จำเป็นในตลาดน้ำมัน"

ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ โดย Brent กลับขึ้นมาที่ 62.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

 

ที่มา: xStation5

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
