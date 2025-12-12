ดิสนีย์ลงทุนใน OpenAI และประกาศปฏิวัติการสร้างแอนิเมชัน 📱

วอลต์ ดิสนีย์ (Walt Disney Co., DIS.US) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ OpenAI โดยลงทุน 1 พันล้านปอนด์ในสตาร์ทอัพด้าน AI และกลายเป็นพันธมิตรการอนุญาตใช้งานแพลตฟอร์ม Sora รายใหญ่รายแรก ข้อตกลงระยะเวลา 3 ปีนี้ครอบคลุมการใช้ตัวละครแอนิเมชันมากกว่า 200 ตัวจากคลัง Disney, Marvel, Pixar และ Star Wars สำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอ ข้อจำกัดสำคัญคือการไม่รวมภาพของคนดังและเสียงนักแสดง ดังนั้นวิดีโอที่สร้างขึ้นอาจมีตัวละครปรากฏ แต่ไม่มีเสียงต้นฉบับของนักแสดง นอกจากนี้ วิดีโอบางส่วนที่สร้างโดยผู้ใช้จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Disney+ ซึ่งสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเนื้อหา AI ใหม่
นอกจากการลงทุนและการให้สิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ดิสนีย์ยังกลายเป็นลูกค้าหลักของ OpenAI และจะใช้เครื่องมือของสตาร์ทอัพในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ใหม่สำหรับ Disney+ พร้อมทั้งเปิดให้พนักงานใช้งาน ChatGPT การตัดสินใจนี้สะท้อนการเปลี่ยนทัศนคติของฮอลลีวูดต่อเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงที่เคยกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้สร้างและความมั่นคงในการทำงาน CEO บ็อบ ไอเกอร์ เน้นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ “ขยายขอบเขตการเล่าเรื่องของเราอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบผ่านปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่เคารพและปกป้องผู้สร้างและงานของพวกเขา”
ทั้งดิสนีย์และ OpenAI มุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างรับผิดชอบ รวมถึงนโยบายและการควบคุมตามอายุเพื่อป้องกันการสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในวงการบันเทิง
หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นกว่า 1% หลังการประกาศนี้ และกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 100 วัน ซึ่งถือเป็นโซนสำคัญที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องของหุ้นบริษัท
