OpenAI ประกาศความร่วมมือกับ Broadcom หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง!

- สำหรับ Broadcom ข้อตกลงครั้งนี้ยืนยันบทบาทของบริษัทในฐานะผู้เล่นสำคัญในภาคโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- หุ้นของ Broadcom ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อตกลงกับ OpenAI
OpenAI ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Broadcom เพื่อพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบโดย OpenAI เองเป็นครั้งแรก ข้อตกลงนี้ตอบสนองต่อความต้องการกำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทในการพัฒนาโมเดลสร้างสรรค์ขั้นสูง เช่น ChatGPT
ชิปใหม่มีกำหนดเปิดตัวในครึ่งหลังของปี 2026 ด้วยกำลังรวม 10 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าพลังงานที่ผลิตโดย Hoover Dam กว่า 5 เท่า และเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้ครัวเรือนกว่า 8 ล้านหลังในสหรัฐฯ
หลังการประกาศ หุ้นของ Broadcom พุ่งขึ้นเกือบ 8% ในช่วงเปิดตลาด
ภายใต้ข้อตกลงนี้ OpenAI จะรับผิดชอบด้านการออกแบบ GPU ขณะที่ Broadcom จะดูแลด้านการพัฒนาเชิงเทคนิค การผลิต และการบูรณาการเข้ากับเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล
ระบบใหม่จะถูกติดตั้งทั้งในสถานที่ของ OpenAI เองและศูนย์ข้อมูลที่จัดการโดยพันธมิตรภายนอก โดยทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยีเครือข่ายของ Broadcom รวมถึงโซลูชัน Ethernet ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนมาตรฐานของ Nvidia ที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน
ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์กว้างของ OpenAI ในการลดการพึ่งพาชิปที่มีต้นทุนสูงและมีจำกัดจาก Nvidia
ก่อนหน้านี้ OpenAI ได้เซ็นสัญญากับ AMD สำหรับชิปมีกำลังรวม 6 กิกะวัตต์ และร่วมมือกับ Nvidia เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอีก 10 กิกะวัตต์
ทั้งหมดนี้รวมกำลังประมวลผลที่สัญญาไว้ 26 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าการใช้ไฟฟ้ารวมของนครนิวยอร์กในช่วงฤดูร้อน
สำหรับ Broadcom ข้อตกลงนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
เดิมที Broadcom เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตชิปเครือข่ายและโซลูชันโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันบริษัทกำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังเติบโต
ตั้งแต่ปลายปี 2022 ราคาหุ้นของ Broadcom อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ปรับตัวขึ้นเกือบ 6 เท่า
นอกจากนี้ รายได้ของ Broadcom เติบโตต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยแต่ละรายงานการเงินยืนยันถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ ส่วนธุรกิจชิป AI ต่อโครงสร้างรายได้รวมของบริษัท
ความร่วมมือกับ OpenAI ยังช่วยเสริมตำแหน่งของ Broadcom ให้กลายเป็น ผู้ได้รับประโยชน์หลักจากบูม AI ระดับโลก
