Cisco Earnings: ออเดอร์ AI พุ่ง แต่ Margin กดดันหุ้น

บริษัทเครือข่ายจากสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 หลังจากนั้นหุ้นปรับตัวลงราว 7% ในช่วงเปิดตลาด Wall Street แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ท่ามกลางความคาดหวังที่อยู่ในระดับสูงจากการลงทุนด้าน AI แต่ตลาดกลับตอบรับผลประกอบการในเชิงลบ
ผลประกอบการ
- รายได้: เพิ่มขึ้นสู่ 17.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ราว 16.8 พันล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 15% YoY
- EPS: อยู่ที่ 1.22 ดอลลาร์ (Non-GAAP) สูงกว่าที่ตลาดคาด 1.17 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นราว 100% YoY ทั้งนี้ ตัวเลข Q2 2026 ของปีก่อนมีฐานที่ต่ำผิดปกติจากปัจจัยทางบัญชี แต่ผลประกอบการครั้งนี้ยังถือว่าน่าประทับใจ โดย EPS เพิ่มขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- Gross Margin: เป็นจุดอ่อนสำคัญ โดยลดลงจาก 68.4% เหลือ 66.3% ในไตรมาสล่าสุดของปีงบประมาณปัจจุบัน
เจาะลึกผลประกอบการรายธุรกิจ
- Networking: ออเดอร์รวมเพิ่มขึ้น 40% และเพิ่มขึ้น 25% หากไม่รวมคำสั่งซื้อจากบริษัท Hyperscale โดยมูลค่าออเดอร์รวมอยู่ที่ 9.3 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน
- AI: บริษัทคาดว่ารายได้จาก AI ในปีงบประมาณหน้าจะอยู่ที่ 7.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 4 พันล้านดอลลาร์ในปีปัจจุบัน
- Security: รายได้เติบโต 14% YoY สู่ 2.22 พันล้านดอลลาร์
Guidance
- คาดการณ์ผลประกอบการของฝ่ายบริหารสำหรับสิ้นปีออกมาสูงกว่าตัวเลข Consensus ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่ารายได้ในช่วงสิ้นปีงบประมาณหน้าจะอยู่ที่ 72.8 พันล้านดอลลาร์ หรือสูงกว่าประมาณการเดิมราว 6%
- Guidance ด้าน EPS ถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยคาดว่า EPS ในไตรมาสหน้าจะสูงถึง 1.33 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต YoY ในเชิงสมมติฐานเกือบ 30%
- อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่สุดของการประกาศผลประกอบการคือ แนวโน้ม Margin ในไตรมาสหน้า โดยบริษัทคาดว่า Margin จะลดลง 60 bps สู่ระดับต่ำกว่า 66%
สรุป
ผลประกอบการของ Cisco ยืนยันว่าบริษัทกำลังได้รับประโยชน์จากวงจรการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงดำเนินอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็ยังเผชิญความท้าทายในการควบคุมต้นทุน
อุปสงค์ยังแข็งแกร่งและกระจายตัวในหลายธุรกิจ โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากธุรกิจ Networking ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากการลงทุนของบริษัท Hyperscale แม้ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวก็ตาม
แม้การเติบโตยังเห็นได้ชัด แต่เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากขนาดและประสบการณ์ของ Cisco แล้ว อัตราการเติบโตยังดูค่อนข้างน่าผิดหวัง อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทคาดว่ารายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงวงจรการอัปเกรดเครือข่ายที่ยังดำเนินต่อไป และการเติบโตของธุรกิจ Security และ Services ทำให้ตลาดยังมีพื้นที่สำหรับการประเมินแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เพดานมูลค่าหุ้นจากการเก็งกำไรตามธีม AI ของ Cisco ยังต่ำกว่าบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก AI Boom อย่างชัดเจน
อีกประเด็นที่น่าจับตาคือโครงสร้างการเติบโตของบริษัทกำลังมีสัดส่วน Hardware เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ Gross Margin มากขึ้น และทำให้การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคตขึ้นอยู่กับการควบคุมต้นทุนมากกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นจุดที่ Cisco ยังมีปัญหาอยู่
ในไตรมาสต่อ ๆ ไป ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงความเร็วในการเปลี่ยน AI Orders ให้กลายเป็นรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการ รักษา Margin และเพิ่ม Free Cash Flow (FCF) ด้วย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค CISCO (H1)
แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดล่าสุดราว 12% และหลุดออกจากกรอบขาขึ้นระยะยาว แต่ภาพทางเทคนิคโดยรวมยังคงมีแนวโน้ม ขาขึ้นในระดับปานกลาง
โซนแนวต้านระหว่าง 107–101 ดอลลาร์ เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างและอาจแข็งแกร่งกว่าที่ฝั่งขายคาดไว้ ซึ่งอาจช่วยพยุงราคาหุ้นในระยะสั้นถึงกลาง หากราคาปรับตัวลงไปทดสอบขอบล่างของกรอบ Sideways ขนาดใหญ่
จากระดับปัจจุบัน เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้ออยู่ที่แนวต้านบริเวณ 120 ดอลลาร์ ก่อนจะมีโอกาสกลับไปทดสอบโซนแนวต้านระหว่าง 126–130 ดอลลาร์
มุมมองขาขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากการเกิด Golden Cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกในเชิงเทคนิค
Source: xStation5
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