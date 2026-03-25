OpenAI ปิดตัว “Sora” สัญญาณลบต่อหุ้นเทคหรือไม่?

OpenAI หนึ่งในตัวแทนสำคัญและสัญลักษณ์ของการปฏิวัติ AI ได้เปิดให้โมเดลสร้างวิดีโอ Sora ใช้งานสำหรับสาธารณะเมื่อประมาณ 6 เดือนก่อน โมเดลดังกล่าวถือว่า “ล้ำหน้าอย่างมาก” จนแม้แต่ผู้สังเกตการณ์ที่ใส่ใจยังถูก “หลอก” ด้วยคอนเทนต์ที่สร้างขึ้น หลายคนมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือแม้กระทั่งจุดจบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แบบดั้งเดิมและสื่อหลายประเภท
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ OpenAI ได้ประกาศยุติการใช้งานของแอปพลิเคชันยอดนิยมนี้ คำถามคือ เกิดอะไรขึ้น และใครจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้?
รายละเอียดและเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการตัดสินใจของ OpenAI ยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่มุมมองหลักของนักข่าวและนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม LLM คือ โมเดลนี้อาจ “ไม่ทำกำไรเพียงพอ” และ/หรือ “ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ” อีกทั้งบริษัทกำลังอยู่ในช่วงที่ทรัพยากรด้านคอมพิวต์ เงินทุน และบุคลากรถูกนำไปใช้ในส่วนอื่นที่สำคัญกว่า
ในด้านการเงิน ดูเหมือนว่า OpenAI จะเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น แม้บริษัทจะเป็นเอกชนและไม่สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างชัดเจน แต่รายงานจาก Reuters ระบุว่าบริษัทเสนอผลตอบแทนสูงถึง 17.5% ให้กับกองทุนสินเชื่อเอกชน ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมาก และอาจสะท้อนถึงความยากลำบากในการระดมทุน ขณะเดียวกันบริษัทก็ยังคงใช้เงินในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง
การปิดตัวของ Sora ถือเป็นสัญญาณเชิงลบต่อบริษัทที่โฟกัสด้าน AI แต่คำถามสำคัญคือ ใครจะได้ประโยชน์จาก sentiment ที่เปลี่ยนไปนี้? กลุ่มที่อาจได้อานิสงส์คือบริษัทที่ถูก “กด valuation” อย่างหนักจากความคาดหวังต่อ AI ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือบริษัทที่สามารถมองเห็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้ได้
หากเงินทุนและผู้บริโภคเริ่มหันหลังให้กับ Video AI ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดอาจเป็นผู้เล่นรายใหญ่แบบดั้งเดิมที่เคยมีความเสี่ยงสูงจากการถูก disrupt ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ Disney, Netflix และ Paramount
Source: Bloomberg Finance Lp.
DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1)
บริษัทสื่อเผชิญแรงขายอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI และคุณภาพของกลยุทธ์ระยะยาว หลังจากราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดในระดับเลขสองหลัก มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบกรอบบนของช่วง Sideways อีกครั้ง
แหล่งที่มา: xStation5
กรณีของ Disney ในฐานะกลุ่มบริษัทระดับโลก ไม่ต้องการเสี่ยงที่จะตกขบวนการปฏิวัติ AI แม้จะยังไม่ได้เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ก็ตาม บริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ OpenAI โดยให้สิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การปิดตัวของ Sora สะท้อนทางอ้อมว่า ความร่วมมือดังกล่าวอาจไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่า
กรณีของ Disney แสดงให้เห็นว่า แม้จะมี “สินทรัพย์สำคัญ” ของผู้ผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมอย่างลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในมือ โครงการ Video AI ก็ยังสามารถล้มเหลวได้
สิ่งนี้อาจช่วยสนับสนุนมูลค่าของบริษัทอย่าง Netflix หรือ Paramount โดยก่อนหน้านี้ AI ได้สร้างแรงกดดันต่อโมเดล “พรีเมียม” ของแพลตฟอร์มสตรีมมิงในหลายด้าน แต่การยุติ Sora แสดงให้เห็นว่า “คูเมืองธุรกิจ (moat)” ของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ยังคงยากที่จะถูกทำลายโดยวิศวกรหรือโปรแกรมเมอร์เพียงอย่างเดียว
