ผลประกอบการ Oracle: คาดหวังอะไรได้บ้าง❓

Oracle (ORCL.US) – ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI
Oracle เป็นบริษัทที่สร้างชื่อมาหลายทศวรรษจากฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ปัจจุบันบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน Cloud Computing และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น
ด้านหนึ่ง รายได้จำนวนมากยังคงมาจากระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมและแอปพลิเคชันธุรกิจ แต่อีกด้านหนึ่ง บทบาทของ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) และบริการ SaaS กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Oracle ยังเป็นหนึ่งในผู้รับประโยชน์จากกระแส AI boom จากสัญญาสำคัญกับ OpenAI และพาร์ทเนอร์รายอื่น ๆ
ผลประกอบการที่จะประกาศหลังตลาดปิดคืนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงรายงานไตรมาสเท่านั้น แต่ยังเป็น บททดสอบสำคัญ ว่าตลาดจะประเมินกลยุทธ์ของ Oracle ในโลก คลาวด์และ AI อย่างไร
แนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวของ Oracle
ในระยะสั้น หุ้น Oracle ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 90% จากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายน ขณะที่หลายธนาคารเพื่อการลงทุนได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ไปถึงระดับ 300–325 ดอลลาร์ แรงหนุนมาจากความคาดหวังการเติบโตของรายได้จากคลาวด์ ปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโมเดล AI ที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีเสียงระมัดระวัง เช่น RBC Capital มองว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับสูงเกินไป และชี้ถึงความเสี่ยงการชะลอตัวของการเติบโต OCI ในระยะยาว คำถามสำคัญไม่ใช่แค่สัญญา AI เพิ่มเติม แต่รวมถึงความสามารถในการรักษาอัตรากำไรท่ามกลางการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ การปลดพนักงานกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่ในฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น ขณะเดียวกันตลาดก็คึกคักกับข่าวลือเรื่องสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ OpenAI ที่อาจเริ่มมีผลในปี 2028 ซึ่งจะหนุนรายได้คลาวด์ระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณที่ขัดแย้งเหล่านี้ทำให้ผลประกอบการของ Oracle ที่จะประกาศวันนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ขณะที่จากกราฟรายได้และตัวชี้วัดด้านมูลค่า (valuation metrics) แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของบริษัทมีความมั่นคง และตัวเลขที่เคยสูงมากกำลังทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติ
มุมมองของตลาดต่อผลประกอบการ Oracle
สถานการณ์พื้นฐานที่ตลาดคาดการณ์ในขณะนี้ คือบริษัทจะสามารถทำผลงานเกินคาด ทั้งในด้าน EPS และ รายได้ พร้อมแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งของ OCI รวมถึงส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสัญญากับ OpenAI และพาร์ทเนอร์รายอื่น ๆ หากเป็นไปตามนี้ ราคาหุ้นมีโอกาสเดินหน้าต่อด้วยแรงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสร้างความผิดหวัง เช่น รายได้คลาวด์ต่ำกว่าคาดการณ์ มีความคิดเห็นระมัดระวังเกี่ยวกับ กำไรขั้นต้นและ CAPEX และไม่ให้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ สัญญา AI ขนาดใหญ่ รายงานดังกล่าวอาจกลายเป็นข้ออ้างให้เกิด การทำกำไรขายออก (profit-taking) และนำไปสู่การปรับฐานของราคาหุ้นหลังจากการปรับขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ความคาดหมายผลประกอบการ Oracle Q1 FY26
ควรสังเกตว่า ผลประกอบการที่คาดการณ์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณใหม่ Q1 FY26 (ซึ่งตรงกับไตรมาสปฏิทินที่สอง) คาดว่าจะอ่อนตัวกว่าไตรมาสก่อนหน้า Q4 FY25 ในไตรมาสนั้น Oracle รายงานรายได้ 15.9 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยปัจจุบันที่ราว 15.0 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 1.48 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การอ่อนตัวดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาโดยทันที เนื่องจากไตรมาส 4 มักเป็นช่วงที่ยอดขายแข็งแกร่งที่สุดของบริษัท ตลาดจึงจับตาว่าการลดลงนี้เป็นเพียง ผลฤดูกาล หรือเป็นสัญญาณว่า อัตราการเติบโตของบริการคลาวด์และ AI เริ่มนิ่งตัว หากตัวเลขที่ต่ำกว่ามีสาเหตุชั่วคราว นักลงทุนอาจเพิกเฉยต่อความต่างเมื่อเทียบกับ Q4
แต่ถ้าบริษัทไม่สามารถนำเสนอแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสถัดไป ตลาดอาจกังวลว่า มูลค่าหุ้นที่สูงอยู่แล้ว ไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอจากรายได้จริง ในกรณีรุนแรง อาจนำไปสู่การปรับฐานใหญ่ในภาคเทคโนโลยี