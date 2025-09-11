Oracle: ราคาพุ่งแรงหลังงบ กำไรเติบโต 30%

Oracle ดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยผลประกอบการล่าสุด
ก่อนการเปิดตลาด หุ้นบริษัทพุ่งขึ้นกว่า +30% ดันมูลค่าตลาดทะลุ 200 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าผลลัพธ์ EPS และรายได้จะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่รายละเอียดรายงานแสดงให้เห็นชัดว่าทำไมตลาดถึงตอบสนองด้วยความคึกคักเช่นนี้ หลังจาก Broadcom และ Alphabet ตอนนี้ตลาดก็ยกให้ Oracle ทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง กระแสเชิงบวกของกลุ่มเทคโนโลยีดูเหมือนจะยังไม่สิ้นสุด
ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
EPS คาดที่ 1.48 ดอลลาร์ → รายงานจริง 1.47 ดอลลาร์
-
รายได้คาดที่ 15 พันล้านดอลลาร์ → รายงานจริง 14.9 พันล้านดอลลาร์
-
เทียบกับตัวเลขก่อนหน้า: EPS 1.7 ดอลลาร์, รายได้ 15.9 พันล้านดอลลาร์ (ซึ่งนักลงทุนได้ประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีการชะลอตามฤดูกาล)
คำถามสำคัญ
อะไรที่ทำให้ตลาดตอบสนองเชิงบวกอย่างล้นหลามต่อการประเมินมูลค่าของ Oracle?
แม้ว่ารายได้รวมของ Oracle จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนกลับอยู่ที่ โครงสร้างรายได้ โดยเฉพาะ:
-
รายได้จาก IaaS (Cloud Infrastructure) เติบโตถึง +55% YoY
-
รายได้จาก SaaS (Cloud Applications) เติบโต +11% YoY
-
Backlog (RPO) มหาศาลแตะ 455 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง +359% YoY
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้ในอนาคต สนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูง และตอกย้ำการคาดการณ์การเติบโตเชิงบวกที่สุด
อีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจของผู้ถือหุ้นคือการพูดถึงโครงการ “Stargate” มูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Oracle ร่วมมือกับ OpenAI นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผ่าน Multi-Cloud กับ AWS, Google Cloud และ Azure โดยรายได้จากส่วนนี้เติบโตถึง 15 เท่า YoY แสดงถึงแนวโน้มใหม่ที่ผู้นำอุตสาหกรรมเลือก “ร่วมมือ” แทนการแข่งขันโดยตรง
บริษัทเองก็สร้างความประหลาดใจด้วย ค่าใช้จ่ายการลงทุน (Capex) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 35 พันล้านดอลลาร์ จาก 25 พันล้าน แสดงถึงความตั้งใจที่จะไม่ชะลอการเติบโตที่ร้อนแรงในปัจจุบัน
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่านี่คือ จุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และประวัติศาสตร์ของ Oracle จากผู้นำด้านฐานข้อมูล สู่การเป็น มหาอำนาจในตลาดคลาวด์และฐานข้อมูล อย่างแท้จริง