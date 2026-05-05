Palantir: บทวิเคราะห์ก่อนงบ - จะทำสถิติใหม่อีกครั้ง หรือจะเจอแรงเทขายอีกระลอก?

หลังจากตลาดปิดในวันจันทร์ บริษัทเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นถกเถียงอย่าง Palantir Technologies จะประกาศผลประกอบการ
บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI, การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังนี้ ไม่เพียงเป็นที่รู้จักจากอัตราการเติบโตที่สูงมากเท่านั้น แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนรุนแรงของราคาหุ้นหลังประกาศงบอีกด้วย แล้วครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้น และนักลงทุนควรโฟกัสอะไร?
หากดูจากตัวเลขพื้นฐาน เช่น รายได้และ EPS Palantir สามารถ “ชนะคาดการณ์ตลาด” ได้ในทุกไตรมาสนับตั้งแต่กลางปี 2023
สำหรับงวดนี้ ตลาดคาดว่ารายได้จะมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ EPS อยู่ที่ 0.28 ซึ่งสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อไตรมาสมากกว่า 10% และเพิ่มขึ้นกว่า 200% เมื่อเทียบรายปี
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขกำไรเหล่านี้เป็นเพียง “ยอดภูเขาน้ำแข็ง” เมื่อวิเคราะห์บริษัทที่ซับซ้อนอย่าง Palantir
ด้วยระดับ valuation ที่สูงมาก ความผิดหวังเพียงเล็กน้อยอาจกระตุ้นแรงขายอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน หากออกมาดีกว่าคาดเพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างแรงซื้อแบบ euphoria ได้ทันที ซึ่งเป็นผลจาก operating leverage และอัตราการเติบโตที่สูงมากของบริษัท
เพื่อสนับสนุนมุมมองขาขึ้น บริษัทจำเป็นต้องตอบคำถามความเสี่ยงสำคัญในช่วง call ดังนี้:
แรงกดดันจาก LLM เชิงพาณิชย์: บริษัทอย่าง OpenAI และ Anthropic เริ่มรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เคยเป็นของ Palantir มากขึ้น บริษัทต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่กระทบต่อการเติบโต โดยสามารถทำได้ผ่าน:
- การแสดงการเติบโตของ RPO & cRPO
- การยืนยันหรือปรับเพิ่ม guidance เพื่อสร้างความมั่นใจ
- รายงาน Net Revenue Retention (NRR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของธุรกิจ SaaS เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ
นอกจากนี้ นักลงทุนควรจับตาตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการของ Palantir เช่น:
- ระยะเวลาและประสิทธิภาพในการ implement ระบบ รวมถึงระยะเวลาจาก pilot ไปสู่ production ซึ่งสะท้อนความสามารถในการติดตั้งและผสานระบบข้อมูลที่ซับซ้อนและ legacy databases ในองค์กรขนาดใหญ่
- โครงสร้างการเติบโตของลูกค้า หากสัดส่วนลูกค้าภาครัฐเพิ่มมากเกินไป อาจสร้างความกังวลต่อความแข็งแรงของฝั่ง commercial และทิศทางธุรกิจโดยรวม ในขณะที่การเติบโตนอกสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยบวก
PLTR.US (D1)
แม้บรรยากาศตลาดในวันจันทร์จะเป็นเชิงลบเป็นหลัก จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ความเชื่อมั่นต่อหุ้นยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างเป็นบวกก่อนการประกาศผลประกอบการ
นับตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะ “sideways consolidation” ภายในกรอบประมาณ 160 ถึง 130 ดอลลาร์
แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 ยังอยู่ในโหมดขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเส้นกำลังเข้าใกล้กันมาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำคัญว่า หากเกิดการตัดกัน (cross) จะกลายเป็นสัญญาณเชิงลบที่มีนัยสำคัญต่อแนวโน้ม
แหล่งที่มา: xStation5
