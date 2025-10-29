Palantir จับมือ Nvidia จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พัฒนาเทคโนโลยี AI แบบบูรณาการ

- Palantir และ Nvidia ประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง โดยมีการผสานเทคโนโลยีของ Nvidia อย่าง CUDA-X และ Nemotron เข้ากับแพลตฟอร์ม AI ของ Palantir เพื่อสร้าง AI agents ที่มีความสามารถสูงและช่วย ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ
- Lowe’s กลายเป็นลูกค้ารายแรกที่นำโซลูชันดังกล่าวไปใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานจริงของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI แบบบูรณาการ ในภาคการค้าปลีก
- Palantir และ Nvidia ประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง โดยมีการผสานเทคโนโลยีของ Nvidia อย่าง CUDA-X และ Nemotron เข้ากับแพลตฟอร์ม AI ของ Palantir เพื่อสร้าง AI agents ที่มีความสามารถสูงและช่วย ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ
- Lowe’s กลายเป็นลูกค้ารายแรกที่นำโซลูชันดังกล่าวไปใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานจริงของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI แบบบูรณาการ ในภาคการค้าปลีก
Palantir และ Nvidia ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อผสานรวมเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูงของ Nvidia เช่น CUDA-X libraries และ โมเดล AI แบบเปิด (open AI models) เข้ากับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของ Palantir ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายในการสร้าง สแต็กเทคโนโลยีครบวงจร (comprehensive technology stack) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (advanced analytics) ดำเนินกระบวนการอัตโนมัติ (process automation) และปรับใช้ AI agents ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อน
Lowe’s เป็นองค์กรรายแรกที่นำโซลูชันดังกล่าวไปใช้จริง โดยใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมศักยภาพของ Palantir ในด้าน AI โดยอาศัยพลังการประมวลผลจาก GPU และโมเดล AI ระดับแนวหน้าของ Nvidia ซึ่งก่อให้เกิด มาตรฐานใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในระดับปฏิบัติการ (Operational AI) ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น การค้าปลีก สาธารณสุข บริการทางการเงิน และการบริหารภาครัฐ
ปัจจุบัน Nvidia ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดฮาร์ดแวร์ AI โดยเฉพาะในด้าน หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ขณะที่ Palantir มุ่งเน้นการพัฒนา ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AI ทำให้ทั้งสองบริษัทมีความสามารถที่เสริมกันอย่างลงตัว ความร่วมมือระหว่าง Palantir-Nvidia จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง ระบบนิเวศ AI แบบบูรณาการ (integrated AI ecosystem) ที่ผสานระหว่างการประมวลผลสมรรถนะสูงและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ความร่วมมือนี้ได้รับการจับตามองจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ว่าอาจกลายเป็น แรงขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรม AI สำหรับภาคธุรกิจและภาครัฐในอนาคต
Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎
Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์