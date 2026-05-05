ผลประกอบการ Palantir Technologies: ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

Palantir Technologies รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันจันทร์ ตัวเลขโดยรวมถือว่าแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับบริษัทส่วนใหญ่ แต่สุดท้ายออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
หนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญของบริษัท SaaS ที่ผู้บริหาร Palantir ให้ความสำคัญคือ “Rule of 40” ซึ่งหมายถึงผลรวมของอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีและอัตรากำไร EBITDA ควรอยู่ราว 40%
สำหรับ Palantir ตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ 58% ซึ่งสูงกว่าบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ และยังเหนือกว่า NVIDIA เล็กน้อย
ตัวเลขสำคัญ
- รายได้: เพิ่มขึ้นเป็น 1.63 พันล้านดอลลาร์ (คาด ~1.55 พันล้าน)
→ +19% QoQ และ +85% YoY
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS): 0.33 ดอลลาร์ (คาด ~0.28)
→ +17% QoQ และมากกว่า +250% YoY
- กระแสเงินสดอิสระ (Adjusted FCF): 924 ล้านดอลลาร์
Guidance ไตรมาส 2/2026
- รายได้: 1.79–1.80 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน (Adjusted): 1.063–1.067 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มทั้งปี (ปรับเพิ่ม)
- รายได้: 7.65–7.66 พันล้านดอลลาร์
- รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ: มากกว่า 3.22 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน (Adjusted): 4.4–4.45 พันล้านดอลลาร์
- FCF: 4.2–4.4 พันล้านดอลลาร์
แม้ตัวเลขโดยรวมจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับปรับลดลงเล็กน้อยราว 3%
สิ่งที่ตลาดไม่พอใจ
นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับรายได้ในกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ
แม้ยอดขายจะเติบโต 133% YoY แต่ตัวเลขออกมาต่ำกว่า 600 ล้านดอลลาร์ (อยู่ที่ 595 ล้านดอลลาร์) ซึ่งถือว่าน่าผิดหวังเล็กน้อยสำหรับตลาด
ความกังวลนี้มีความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก และกำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด
PLTR.US (D1)
Source: xStation5
ผู้ที่ได้รับประโยชน์แบบไม่คาดคิดจากกระแส AI: Caterpillar
Palantir: บทวิเคราะห์ก่อนงบ - จะทำสถิติใหม่อีกครั้ง หรือจะเจอแรงเทขายอีกระลอก?
🤳 Meta รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาดหรือไม่?
💻 Microsoft ทำให้กลุ่มนักวิเคราะห์ที่เคยสงสัยต้องเงียบลง ด้วยกระแสเงินสดจำนวนมหาศาล: ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งอย่างมาก