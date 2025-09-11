อ่านเพิ่มเติม

📈 Palladium ปรับขึ้นกว่า 3%

08:28 11 กันยายน 2025

Fear of Sanctions Drives Price Increases 🚀

แพลเลเดียมปรับขึ้นกว่า 3%

  • ราคาพัลลาเดียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของตลาดโลหะมีค่าโดยรวม

  • สัญญาพัลลาเดียมในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นกว่า 6% นักลงทุนสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งยังหนุนราคาทองคำ เงิน และแพลทินัมด้วย

  • ปัจจัยหนุนสำคัญ:

    • ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดดอกเบี้ย (dovish)

    • การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะในเศรษฐกิจหลัก

    • ความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตพัลลาเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของโลก

  • ความกังวลเรื่องการเข้าถึงพัลลาเดียมจากรัสเซียทำให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทาน ผลักดันราคาขึ้นต่อเนื่อง หากมีข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น อาจเกิดการขาดแคลนจริงและต่อเนื่อง

  • อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักของพัลลาเดียม อาจเผชิญต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลต่อราคายานยนต์ใหม่ในระยะยาว

  • สำหรับนักลงทุน แปลว่ามีความผันผวนสูง แต่ก็มีโอกาสทำกำไรระยะสั้น ส่วนระยะกลางและยาว ตัวแปรสำคัญคือการหาทรัพยากรทดแทนหรือใช้โลหะอื่นแทน เช่น แพลทินัม

PALLADIUM (H4)

พัลลาเดียม: แนวโน้มทางเทคนิคและแนวรับ–แนวต้าน

  • ราคาพัลลาเดียมกลับเข้าสู่ ช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง หลังปรับตัวจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เมื่อเดือนก่อน

  • สังเกตได้ว่าเกิด รูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

  • หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริง ราคาจะต้อง ทะลุฐานของรูปแบบและโซนแนวรับที่ราว 1,050 ดอลลาร์

    • หากเกิดขึ้น อาจทดสอบแนวรับต่อไปที่ 980 ดอลลาร์ และ 890 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibo และแนวรับใกล้เคียง

  • หากรูปแบบถูกทำลายและฝ่ายซื้อคุมตลาด แนวโน้มถัดไปอาจ ทดสอบแนวต้านที่จุดสูงสุดในท้องถิ่น 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 23

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

