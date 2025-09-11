📈 Palladium ปรับขึ้นกว่า 3%

Fear of Sanctions Drives Price Increases 🚀
แพลเลเดียมปรับขึ้นกว่า 3%
ราคาพัลลาเดียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของตลาดโลหะมีค่าโดยรวม
สัญญาพัลลาเดียมในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นกว่า 6% นักลงทุนสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งยังหนุนราคาทองคำ เงิน และแพลทินัมด้วย
ปัจจัยหนุนสำคัญ:
ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดดอกเบี้ย (dovish)
การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะในเศรษฐกิจหลัก
ความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตพัลลาเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของโลก
ความกังวลเรื่องการเข้าถึงพัลลาเดียมจากรัสเซียทำให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทาน ผลักดันราคาขึ้นต่อเนื่อง หากมีข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น อาจเกิดการขาดแคลนจริงและต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักของพัลลาเดียม อาจเผชิญต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลต่อราคายานยนต์ใหม่ในระยะยาว
สำหรับนักลงทุน แปลว่ามีความผันผวนสูง แต่ก็มีโอกาสทำกำไรระยะสั้น ส่วนระยะกลางและยาว ตัวแปรสำคัญคือการหาทรัพยากรทดแทนหรือใช้โลหะอื่นแทน เช่น แพลทินัม
PALLADIUM (H4)
พัลลาเดียม: แนวโน้มทางเทคนิคและแนวรับ–แนวต้าน
ราคาพัลลาเดียมกลับเข้าสู่ ช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง หลังปรับตัวจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เมื่อเดือนก่อน
สังเกตได้ว่าเกิด รูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริง ราคาจะต้อง ทะลุฐานของรูปแบบและโซนแนวรับที่ราว 1,050 ดอลลาร์
หากเกิดขึ้น อาจทดสอบแนวรับต่อไปที่ 980 ดอลลาร์ และ 890 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibo และแนวรับใกล้เคียง
หากรูปแบบถูกทำลายและฝ่ายซื้อคุมตลาด แนวโน้มถัดไปอาจ ทดสอบแนวต้านที่จุดสูงสุดในท้องถิ่น 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 23