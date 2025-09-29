ข่าวเด่น: PCE ตามคาด, EURUSD ดีดขึ้นเล็กน้อย 📌

สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
PCE Price Index (ดัชนีราคาสินค้าและบริการส่วนบุคคล)
เดือนต่อเดือน: +0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
ปีต่อปี: +2.7% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.6%)
Core PCE Price Index (ดัชนีราคาฐาน ไม่รวมอาหารและพลังงาน)
เดือนต่อเดือน: +0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
ปีต่อปี: +2.9% (คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.9%)
รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income)
เดือนต่อเดือน: +0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
ภาพรวมเศรษฐกิจครัวเรือนสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม
รายได้ส่วนบุคคลและรายได้ใช้แล้วปรับขึ้น +0.4%
การใช้จ่ายเร่งตัว +0.6%
ภาคบริการ +77.2 พันล้านดอลลาร์
ภาคสินค้า +52.0 พันล้านดอลลาร์
อัตราการออมลดลงเป็น 4.6% (~1.06 ล้านล้านดอลลาร์) บ่งชี้ว่าผู้บริโภคเริ่มใช้เงินออมในการจับจ่าย
แรงกดดันด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง
Headline PCE: +0.3% M/M (+2.7% Y/Y)
Core PCE: +0.2% M/M (+2.9% Y/Y)