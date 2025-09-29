อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: PCE ตามคาด, EURUSD ดีดขึ้นเล็กน้อย 📌

08:35 29 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม

  • PCE Price Index (ดัชนีราคาสินค้าและบริการส่วนบุคคล)

    • เดือนต่อเดือน: +0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)

    • ปีต่อปี: +2.7% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.6%)

  • Core PCE Price Index (ดัชนีราคาฐาน ไม่รวมอาหารและพลังงาน)

    • เดือนต่อเดือน: +0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)

    • ปีต่อปี: +2.9% (คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.9%)

  • รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income)

    • เดือนต่อเดือน: +0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)

ภาพรวมเศรษฐกิจครัวเรือนสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม

  • รายได้ส่วนบุคคลและรายได้ใช้แล้วปรับขึ้น +0.4%

  • การใช้จ่ายเร่งตัว +0.6%

    • ภาคบริการ +77.2 พันล้านดอลลาร์

    • ภาคสินค้า +52.0 พันล้านดอลลาร์

  • อัตราการออมลดลงเป็น 4.6% (~1.06 ล้านล้านดอลลาร์) บ่งชี้ว่าผู้บริโภคเริ่มใช้เงินออมในการจับจ่าย

แรงกดดันด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง

  • Headline PCE: +0.3% M/M (+2.7% Y/Y)

  • Core PCE: +0.2% M/M (+2.9% Y/Y)

 

 

หุ้น:
