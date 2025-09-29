อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: PCE ตัวชี้วัดที่เฟดชอบ ไม่เปลี่ยนความคาดหวังตลาด; เงิน (SILVER) พุ่ง 3.00% 📈

08:33 29 กันยายน 2025

  • ดัชนีสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย หลังรายงาน PCE ออกมาตามคาด

    • US500 +0.50%

    • US100 +0.25%

    • US2000 +0.70%

  • ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าในกลุ่ม G10

    • ดัชนีดอลลาร์ USDIDX ลดลง 0.25%

    • ในทางกลับกัน ปอนด์อังกฤษ แข็งค่า

    • EURUSD +0.33%

  • PCE สหรัฐฯ ตรงตามคาด:

    • Core inflation: +2.9% y/y

    • Headline inflation: +2.7% y/y
      → ส่งผลกระทบจำกัดต่อ EURUSD และมุมมองนโยบายเฟด

  • Thomas Barkin (Fed) ระบุว่า ข้อมูลใหม่จะกำหนดว่าเฟดควรลดดอกเบี้ยต่อหรือไม่ ตลาดแรงงานยังเปราะบางเล็กน้อย แต่เงินเฟ้อปรับดีขึ้น

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (กันยายน) ลดลง ~5%

    • เงินเฟ้อคาดการณ์ 1 ปี: 4.7%

    • เงินเฟ้อคาดการณ์ระยะยาว: 3.7%

  • แคนาดา GDP รายเดือน: +0.2% (คาด 0.1%) หลังจากเดือนก่อน -0.1%

  • IBM ขยายบทบาทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Quantum Computing และ AI

  • TikTok สหรัฐฯ

    • ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งให้ ByteDance ลดการควบคุมเหลือไม่เกิน 20%

    • กลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ (Oracle, Silver Lake, MGX) ถือ ~45%

    • ส่วนที่เหลือ 35% อยู่กับนักลงทุนอื่น

  • ราคาน้ำมัน พุ่งเกือบ 0.5% จากแรงกดดันของทรัมป์ให้ผู้นำต่างชาติ เช่น Erdogan และ Orban หยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย เพื่อเร่งยุติสงครามยูเครน

  • โลหะมีค่า

    • SILVER +3.0%

    • GOLD +0.8%

  • คริปโตเคอร์เรนซี พยายามฟื้นตัวหลังการขายทำลายสถิติ

    • Bitcoin +0.90%, กลับขึ้นเหนือ 110,000 USD

    • Ethereum +4.00%, อยู่ที่ 4,030 USD

หุ้น:
