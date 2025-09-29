ข่าวเด่นวันนี้: PCE ตัวชี้วัดที่เฟดชอบ ไม่เปลี่ยนความคาดหวังตลาด; เงิน (SILVER) พุ่ง 3.00% 📈

-
ดัชนีสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย หลังรายงาน PCE ออกมาตามคาด
-
US500 +0.50%
-
US100 +0.25%
-
US2000 +0.70%
-
-
ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าในกลุ่ม G10
-
ดัชนีดอลลาร์ USDIDX ลดลง 0.25%
-
ในทางกลับกัน ปอนด์อังกฤษ แข็งค่า
-
EURUSD +0.33%
-
-
PCE สหรัฐฯ ตรงตามคาด:
-
Core inflation: +2.9% y/y
-
Headline inflation: +2.7% y/y
→ ส่งผลกระทบจำกัดต่อ EURUSD และมุมมองนโยบายเฟด
-
-
Thomas Barkin (Fed) ระบุว่า ข้อมูลใหม่จะกำหนดว่าเฟดควรลดดอกเบี้ยต่อหรือไม่ ตลาดแรงงานยังเปราะบางเล็กน้อย แต่เงินเฟ้อปรับดีขึ้น
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (กันยายน) ลดลง ~5%
-
เงินเฟ้อคาดการณ์ 1 ปี: 4.7%
-
เงินเฟ้อคาดการณ์ระยะยาว: 3.7%
-
-
แคนาดา GDP รายเดือน: +0.2% (คาด 0.1%) หลังจากเดือนก่อน -0.1%
-
IBM ขยายบทบาทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Quantum Computing และ AI
-
TikTok สหรัฐฯ
-
ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งให้ ByteDance ลดการควบคุมเหลือไม่เกิน 20%
-
กลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ (Oracle, Silver Lake, MGX) ถือ ~45%
-
ส่วนที่เหลือ 35% อยู่กับนักลงทุนอื่น
-
-
ราคาน้ำมัน พุ่งเกือบ 0.5% จากแรงกดดันของทรัมป์ให้ผู้นำต่างชาติ เช่น Erdogan และ Orban หยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย เพื่อเร่งยุติสงครามยูเครน
-
โลหะมีค่า
-
SILVER +3.0%
-
GOLD +0.8%
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี พยายามฟื้นตัวหลังการขายทำลายสถิติ
-
Bitcoin +0.90%, กลับขึ้นเหนือ 110,000 USD
-
Ethereum +4.00%, อยู่ที่ 4,030 USD
-
