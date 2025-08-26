อ่านเพิ่มเติม

PDD Holdings สูญเสียกำไรช่วงเช้า ผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นอย่างไร

09:50 26 สิงหาคม 2025

PDD Holdings (PDD.US) ทำผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาดทั้งด้านกำไรและรายได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่ำกว่าที่คาด แม้จะมี อัตรากำไรขั้นต้นต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นยังช่วยสนับสนุนผลประกอบการของบริษัท

บริษัทยังคง ลงทุนอย่างหนักเพื่อสนับสนุนผู้ขายและพัฒนาช่องทางแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถทำกำไรในระยะสั้น แต่ฝ่ายบริหารเน้นกลยุทธ์สร้าง คุณค่าในระยะยาว แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

หุ้นของบริษัทปัจจุบัน ซื้อขายทรงตัว แม้ช่วงเริ่มต้นตลาดวอลล์สตรีทจะขึ้นไปได้สูงถึง 4%

ผลประกอบการสำคัญ:

  • รายได้รวม: 103.98 พันล้านหยวน (คาด 103.93 พันล้าน)

  • รายได้จากบริการการตลาด: 55.7 พันล้านหยวน (คาด 54.94 พันล้าน)

  • รายได้จากบริการธุรกรรม: 48.28 พันล้านหยวน (คาด 48.91 พันล้าน)

  • กำไรจากการดำเนินงานปรับแล้ว: 27.75 พันล้านหยวน (คาด 24.42 พันล้าน)

  • กำไรสุทธิปรับแล้ว: 32.71 พันล้านหยวน (คาด 22.39 พันล้าน)

ค่าใช้จ่ายสำคัญ:

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 32.33 พันล้านหยวน (คาด 40.66 พันล้าน)

  • ค่าใช้จ่ายขายและการตลาด: 27.21 พันล้านหยวน (คาด 35 พันล้าน)

  • ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร: 1.53 พันล้านหยวน (คาด 1.91 พันล้าน)

  • ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา: 3.59 พันล้านหยวน (คาด 3.5 พันล้าน)

แม้หุ้นจะเริ่มต้นการซื้อขายได้ดี แต่ปัจจุบัน ใกล้เคียงกับราคาปิดวันศุกร์ ในระยะยาว หุ้นยังคง แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสะท้อนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลที่พุ่งขึ้น

 

Source: xStation

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก