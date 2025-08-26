PDD Holdings สูญเสียกำไรช่วงเช้า ผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นอย่างไร

PDD Holdings (PDD.US) ทำผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาดทั้งด้านกำไรและรายได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่ำกว่าที่คาด แม้จะมี อัตรากำไรขั้นต้นต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นยังช่วยสนับสนุนผลประกอบการของบริษัท
บริษัทยังคง ลงทุนอย่างหนักเพื่อสนับสนุนผู้ขายและพัฒนาช่องทางแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถทำกำไรในระยะสั้น แต่ฝ่ายบริหารเน้นกลยุทธ์สร้าง คุณค่าในระยะยาว แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
หุ้นของบริษัทปัจจุบัน ซื้อขายทรงตัว แม้ช่วงเริ่มต้นตลาดวอลล์สตรีทจะขึ้นไปได้สูงถึง 4%
ผลประกอบการสำคัญ:
-
รายได้รวม: 103.98 พันล้านหยวน (คาด 103.93 พันล้าน)
-
รายได้จากบริการการตลาด: 55.7 พันล้านหยวน (คาด 54.94 พันล้าน)
-
รายได้จากบริการธุรกรรม: 48.28 พันล้านหยวน (คาด 48.91 พันล้าน)
-
กำไรจากการดำเนินงานปรับแล้ว: 27.75 พันล้านหยวน (คาด 24.42 พันล้าน)
-
กำไรสุทธิปรับแล้ว: 32.71 พันล้านหยวน (คาด 22.39 พันล้าน)
ค่าใช้จ่ายสำคัญ:
-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 32.33 พันล้านหยวน (คาด 40.66 พันล้าน)
-
ค่าใช้จ่ายขายและการตลาด: 27.21 พันล้านหยวน (คาด 35 พันล้าน)
-
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร: 1.53 พันล้านหยวน (คาด 1.91 พันล้าน)
-
ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา: 3.59 พันล้านหยวน (คาด 3.5 พันล้าน)
แม้หุ้นจะเริ่มต้นการซื้อขายได้ดี แต่ปัจจุบัน ใกล้เคียงกับราคาปิดวันศุกร์ ในระยะยาว หุ้นยังคง แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสะท้อนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลที่พุ่งขึ้น
