PepsiCo พุ่ง 3% หลัง Elliot เผยถือหุ้น $4B 📈

09:28 3 กันยายน 2025

หุ้น PepsiCo (PEP.US) ดีดตัวขึ้นกว่า 3% หลังจากมีรายงานว่า Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังเปิดตลาดวอลล์สตรีทพบแรงขายทำกำไร เนื่องจากนักลงทุน “ขายตามข่าว”

บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจาก ปริมาณการขายที่ลดลง และผู้บริโภค ไม่ยอมรับการปรับราคาสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อยอดขายและการเติบโตของธุรกิจ

การเข้าถือหุ้นครั้งใหญ่ของ Elliott Management สะท้อนว่ากองทุนรายใหญ่มองว่า มูลค่าของ PepsiCo อยู่ในระดับน่าสนใจ แม้สภาพตลาดท้าทาย ขณะนี้ราคาหุ้น ดีดกลับเหนือเส้น EMA200 และเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ $126 หากราคาปิดเหนือ $153 ได้ อาจเปิดทางไปทดสอบแนวต้าน $160 ตามการเคลื่อนไหวของราคา

 

Source: xStation5

