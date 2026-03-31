09:02 · 31 มีนาคม 2026

พาวเวลล์แถลง: ตลาดจับตานโยบายของเฟด

วันนี้ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลก ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับอิหร่านและความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กว้างขึ้น ทำให้ตลาดการเงินมีความอ่อนไหวต่อสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินอย่างมาก นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและความผันผวนของราคาพลังงาน ดังนั้นถ้อยแถลงของ Powell จึงมีความสำคัญต่อการประเมินทิศทางนโยบายและแนวโน้มเงินเฟ้อของ Fed

📊 ประเด็นสำคัญจากถ้อยแถลงของ Powell เกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ

  • Powell ตระหนักถึงบริบทเงินเฟ้อในภาพรวม: “เราให้ความสำคัญกับบริบทเงินเฟ้อที่กว้างขึ้น”
  • ความคาดหวังเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้: “ความคาดหวังเงินเฟ้อดูเหมือนยังยึดเหนี่ยวได้ดี”
  • Fed รับรู้ว่าพลาดเป้าหมายเงินเฟ้อในช่วงระยะหนึ่ง: “Fed ตระหนักว่าการไม่ถึงเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง”
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจส่งผลต่อคาดการณ์เงินเฟ้อ: “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีลดลง 10 basis points อยู่ที่ 3.97%”
  • เครื่องมือของ Fed มีผลจำกัดต่อแรงกระแทกด้านอุปทาน: “เครื่องมือของ Fed ไม่สามารถแก้ปัญหาช็อกจากฝั่งอุปทานได้อย่างมีนัยสำคัญ”
  • นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสมในการรอดูผลกระทบจากความขัดแย้งตะวันออกกลางต่อราคาพลังงาน: “นโยบายอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการประเมินผลกระทบของความขัดแย้งตะวันออกกลาง”
  • ภาษีศุลกากรถูกมองว่าเป็นแรงกระทบเงินเฟ้อแบบครั้งเดียว: “ภาษีมีผลต่อราคาครั้งเดียว” / “ภาษีเป็นการเพิ่มราคาชั่วคราว”
  • Fed คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ได้ในที่สุด: “FOMC จะไปถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%”
  • Fed มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เคยมีภาวะ soft landing ในปี 2024: “เศรษฐกิจลงจอดแบบนุ่มนวลในปี 2024”
  • ไม่มีสัญญาณว่าการซื้อพันธบัตรของ Fed ในอดีตเป็นปัจจัยทำให้เงินเฟ้อ: “ไม่มีหลักฐานว่าการซื้อพันธบัตรในอดีตทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น”
 

Source: xStation5

