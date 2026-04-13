ภัยคุกคามต่อสายการบินยุโรปมีขนาดใหญ่แค่ไหน?

ในมุมมองของตลาด สายการบินถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนที่สุดจากสงครามในอิหร่าน ความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแต่ปิดเส้นทางการบินที่สำคัญอย่างยิ่งผ่านตะวันออกกลางเท่านั้น แต่ยังทำให้ราคาน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง
น้ำมันเครื่องบินเป็นพลังงานที่มีความขาดแคลนมากกว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในงบการเงินของสายการบิน โดยต้นทุนน้ำมันคิดเป็นประมาณ 30% ของต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉลี่ย
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance
เมื่อพิจารณาว่าตะวันออกกลางเคยเป็นแหล่งสำคัญที่มีสัดส่วนสูงผิดปกติของอุปทานเชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วโลก การปิดล้อมช่องแคบและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานได้ผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินพุ่งขึ้นประมาณ 100% ถึง 200% ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค ผลลัพธ์ตามธรรมชาติคือแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างรุนแรงต่อสายการบิน หรือกล่าวคือ ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นราว 30–60%
แต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?
สายการบินไม่ได้พึ่งพาเพียงกลไกตลาดหรือผู้ผลิตในการวางแผนงบประมาณ แต่พวกเขาใช้เครื่องมือทางการเงิน (hedging) ที่ช่วยลดความผันผวนของราคาน้ำมันได้ประมาณ 70–80% ซึ่งหมายความว่า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในระดับหลายสิบเปอร์เซ็นต์ในเชิงทฤษฎี อาจลดเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในทางปฏิบัติ
สิ่งนี้เป็นผลดีต่อผลประกอบการของสายการบิน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอุปสงค์อ่อนลง และในบริบทของอุปทานที่ตึงตัวต่อเนื่อง อาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนเชิงกายภาพได้
นักวิเคราะห์จาก Cirium และ Bloomberg ระบุว่า ในขณะนี้ ผู้ให้บริการสายการบินรายใหญ่ในยุโรปยังไม่แสดงสัญญาณของวิกฤตด้านอุปทานหรือเชื้อเพลิง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าบริษัทเหล่านี้กำลัง “คาดการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและการตอบสนองของตลาดไว้ล่วงหน้า” หรือเพียงแค่ “พยายามรักษาความเชื่อมั่นของตลาด”
สิ่งที่ไม่สามารถป้องกันด้วยการ hedging ได้คือความแออัดทางกายภาพของเส้นทางการบิน สงครามในยูเครนและอิหร่านทำให้เกิด “ช่องทางการบินแคบมาก” เหนือภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งเป็นเส้นทางหลักระหว่างเอเชียตะวันออกและยุโรป การเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ตลาดอาจประเมินต่ำเกินไป
การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่จำเป็นต้องทำให้ความต้องการเดินทางหายไป แต่สามารถ “เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง” ได้ ซึ่งจะสะท้อนผ่านปริมาณการเดินทางโดยรวม
ฉันทามติของนักวิเคราะห์ต่อผลประกอบการของบริษัทอยู่ในเชิงลบอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ของ Lufthansa คาดว่าจะขาดทุนสุทธิและรายได้ลดลงเกือบ 10%
อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลกว่าคือ สายการบิน โดยเฉพาะในยุโรป อาจ “ทำผลงานดีกว่าที่ตลาดคาด” และสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกในไตรมาสที่ยากลำบากนี้ แต่หากผลลัพธ์ออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (ซึ่งเดิมก็เป็นเชิงลบอยู่แล้ว) อาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายออกจากหุ้นกลุ่มสายการบินอย่างรุนแรง
LHA.DE (D1)
Lufthansa
แนวโน้มราคาหุ้นยังคงอยู่ในขาขึ้นแบบอ่อน ๆ โมเมนตัมของ EMA100 และ EMA200 ยังสะท้อนทิศทางขาขึ้น (bullish) แต่การตัดกันของ EMA50 และ EMA100 บ่งชี้ถึงแรงกดดันในระยะสั้นที่ชัดเจน
การรักษาแนวรับตามเส้นแนวโน้ม (trendline) จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคงทิศทางขาขึ้น และอาจช่วยให้ราคาฟื้นตัวกลับเพื่อลดการขาดทุนที่ผ่านมาได้
หากแรงขายเข้าควบคุมตลาด เป้าหมายการปรับฐานถัดไปอยู่บริเวณประมาณ 7.1 ยูโร
แหล่งที่มา: xStation5
