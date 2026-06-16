ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 🔼 EU50 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่หลังจากการรีบาวด์อย่างรุนแรง (relief rally) นักลงทุนเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
แรงตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงในตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน แต่ในขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่ในการสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อไป ตลาดกำลังรอรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ขณะเดียวกันก็ประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุโรปใหม่อีกครั้ง
ดัชนีเยอรมนี DAX ปรับขึ้น 1.4% เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ดัชนีฝรั่งเศส CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนการปรับขึ้นในวันอังคารค่อนข้างจำกัด โดย STOXX Europe 600 เพิ่มขึ้นราว 0.5%, DAX เพิ่มขึ้น 0.8%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.5%, FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.5% และดัชนี IBEX 35 ของสเปนเพิ่มขึ้น 0.4%
ความเชิงบวกในช่วงแรกส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนราคาไปแล้ว (priced in) นักลงทุนจึงต้องการเห็นรายละเอียดของข้อตกลง และประเมินว่าราคาพลังงานที่ลดลงจะสามารถเปลี่ยนเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้หรือไม่
หุ้นพลังงานอย่าง Shell และ BP ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของดัชนีหลักในสหราชอาณาจักร แม้ราคาน้ำมันที่ลดลงจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและหลายภาคเศรษฐกิจ แต่ก็หมายถึงกำไรและกระแสเงินสดที่ลดลงของบริษัทพลังงาน
ผลลัพธ์คือเงินทุนไหลออกจากหุ้นพลังงาน ไปยังกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ต่ำลง เช่น กลุ่มสายการบิน การท่องเที่ยว และสินค้าหรู
หุ้นลักชัวรีและท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากน้ำมันถูก
กลุ่มสินค้าหรูเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้แรงหนุนมากที่สุด โดยหุ้นของ LVMH, Hermès, Kering, Ferrari และ Dior ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคระดับพรีเมียมที่ดีขึ้น
ในกลุ่มท่องเที่ยวและสายการบิน ก็มีแรงซื้อเข้ามาเช่นกัน โดยหุ้นของ Lufthansa, TUI, International Airlines Group, Accor และ easyJet ได้รับประโยชน์จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการทำกำไรของอุตสาหกรรมขนส่ง
หุ้นรายตัวอย่าง Schneider Electric โดดเด่นขึ้นมา หลังประกาศความร่วมมือกับ Foxconn เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดีลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ยุโรปกำลังพยายามหาทางมีส่วนร่วมในกระแสการลงทุนด้าน AI ที่กำลังเติบโตทั่วโลก
ปัจจัยพื้นฐานกลับมาเป็นจุดโฟกัส
เมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย นักลงทุนกลับมาให้ความสำคัญกับคำถามพื้นฐาน ได้แก่ เงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และกำไรของบริษัท
หุ้นยุโรปในภาพรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 8% นับตั้งแต่ต้นปี ลดช่องว่างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ อย่าง S&P 500
ความท้าทายของยุโรปคือการขาดกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหมือนสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ และบางส่วนของเอเชียยังได้รับแรงหนุนจาก AI และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตลาดยุโรปยังพึ่งพาธนาคาร อุตสาหกรรม สินค้าหรู และพลังงานเป็นหลัก
ดังนั้น การปรับขึ้นต่อไปอาจต้องอาศัยสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะน้ำมันที่ถูกลงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากบริษัทต่าง ๆ ยังเผชิญต้นทุนการเงินสูง อุปสงค์อ่อนตัว และแรงกดดันต่อมาร์จิ้น
เงินเฟ้อยังเป็นประเด็นสำคัญ
ข้อมูลจากเยอรมนีระบุว่าราคาขายส่งเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม แม้จะชะลอลงจาก 6.3% ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) Joachim Nagel เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติหลังจากความผันผวนล่าสุด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจประเมินเร็วเกินไปว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ทันที
ในระดับบริษัท หุ้นของ STMicroelectronics ได้รับความสนใจ หลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากการประกาศออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
ด้วยดัชนียุโรปที่ซื้อขายใกล้จุดสูงสุด นักลงทุนมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการตัดสินใจด้านการเงินของบริษัท และผลประกอบการในระยะถัดไป
โดยรวม ตลาดหุ้นยุโรปยังคงแข็งแกร่ง แต่ “แรงง่าย ๆ” จากการคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกำลังสิ้นสุดลงแล้ว จากนี้ทิศทางตลาดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ กำไรบริษัท และความสามารถของธุรกิจในการรักษามาร์จิ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น
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Source: xStation5
Source: xStation5
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